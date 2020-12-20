Denizlispor 1 - 0 Alanyaspor maç sonucu

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Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Denizlispor ile Alanyaspor karşılaştı. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 9. dakikada Hugo Rodallega'nın golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarı tek golle sona ererken, Alanyaspor dakikalar geçtikçe beraberlik golü için yüklenmeye devam etti. 71'de Murawski kırmızı kart görerek Denizlispor'u sahada 10 kişi bıraktı.

İlerleyen dakikalarda kalesinde devleşen Cenk Gönen, Alanyaspor'a gol izni vermedi ve Denizlispor ligde 6 hafta sonra galip gelmeyi başardı. Lider Alanyaspor ise üst üste üçüncü deplasman maçından da puansız ayrıldı.

Bu sonuçla lider Alanyaspor 26 puanda kalırken, Denizlispor ise puanını 9'a yükseltti.

DENİZLİSPOR 1-0 ALANYASPOR



9' Rodallega, 71' Murawski (Kırmızı kart)

İLK YARIDAN DAKİKALAR

9. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Sağ kanattaki Recep Niyaz'ın pasında topla buluşan Mesanovic'in kaleye çektiği şutta top, kaleci Marafona'dan döndü. Rodallega, önünde kalan topu ağlarla buluşturdu: 1-0

16. dakikada ceza sahası ön çizgisine yakın noktadan serbest vuruş kullanan Rodellaga'nın kaleye gönderdiği şutta, kaleci Marafona meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada Bakasetas'la serbest vuruş kullanan Aytemiz Alanyaspor'da Caulker'ın ceza sahasında müdahale ettiği top, auta gitti.

43. dakikada Aytemiz Alanyaspor'da Davidson'un ceza sahası dışından ayak içi ile çektiği şutta, kaleci Cenk Gönen topu kornere gönderdi.

45 1. dakikada Juanfran'ın sağ kanattan yaptığı ortada Davidson topa kafayı vurdu. Kaleci Cenk Gönen gole izin vermedi.

Müsabakanın ilk yarısını Yukatel Denizlispor 1-0 önde tamamladı.

47. dakikada sağ kanattan Mesanovic'in pasında topla buluşan Recep Niyaz, kaleye şutunu çekti. Kaleci Marafona, topu kontrol etti.

59. dakikada kontratak geliştiren Yukatel Denizlispor'da Rodallega'nın pasında orta sahada topla buluşan ve ceza sahası ön çizgisine kadar meşin yuvarlağı süren Sagal, şutunu çekti. Yan direğe çarpan top, taca çıktı.

60. dakikada Salih Uçan'ın serbest vuruştan çektiği şutta kaleci Cenk Gönen, topu kontrol etti.

71. dakikada Yukatel Denizlispor sahada 10 kişi kaldı. Murawski, Salih Uçan'a yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

74. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından şutunda, top auta çıktı.

90 1. dakikada Davidson'un sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

90 3. dakikada Caulker'ın kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından dışarı çıktı.

Karşılaşma, Yukatel Denizlispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



İLK 11'LER

Denizlispor: Cenk Gönen, T. Lopes, Fabiano, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Recep Niyaz, Mesanovic, Aissati, Sagal, Rodallega

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Tayfur Bingöl, Salih Uçan, Siopis, Berkan, Bakasetas, Davidson, Bareiro

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