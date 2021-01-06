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Haber Giriş: 06.01.2021 - 09:45 | Son Güncelleme:

Denizlispor 0 - 1 Kayserispor / Maçın özeti

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Denizlispor 0 - 1 Kayserispor / Maçın özeti
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Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor deplasmanda Denizlispor'u Pedro Henrique'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Kayserispor ligde 11 maç sonra galip gelirken, Denizlispor ise son 3 haftada 2. yenilgisini aldı.

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  • Denizlispor 0 - 1 Kayserispor maçının fotoğrafları
  • Denizlispor 0 - 1 Kayserispor maçının fotoğrafları
  • Denizlispor 0 - 1 Kayserispor maçının fotoğrafları
  • Denizlispor 0 - 1 Kayserispor maçının fotoğrafları
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Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Denizlispor ile Kayserispor karşılaştı.

Dakikalar 21'i gösterdiğinde Aaron Lennon'ın asistinde Pedro Henrique topu ağlara gönderdi ve Kayserispor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda Denizlispor'un gol çabaları sonuç vermedi ve konuk ekip sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 16'ya yükseltirken, Denizlispor ise 13 puanda kaldı.

Kayserispor ligde 11 maç sonra galip gelirken, Denizlispor ise son 3 haftada 2. yenilgisini aldı.

DENİZLİSPOR 0-1 KAYSERİSPOR

21' Henrique

MAÇTAN POZİSYONLAR (İLK YARI)
12. dakikada Recep Niyaz'ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Rodallega, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. VAR sisteminden gelen uyarı üzerine ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
19. dakikada Campanharo'nun ceza sahası dışından çektiği şutta, kaleci Pantilimon topu kontrol etti.
21. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Lennon'un sol çaprazdan yaptığı ortada Pedro Henrique, çektiği şutla topu ağlara gönderdi: 0-1
26. dakikada Lopes'in ceza sahasının önünden çektiği şutta top, kaleci Doğan Alemdar'dan döndü. Topu önünde bulan Sagal'ın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
40. dakikada Recep Niyaz'ın uzak mesafeden şutunda, top yandan auta gitti.

Denizlispor 0 - 1 Kayserispor / Maçın özeti

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