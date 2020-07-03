Denizlispor 0-1 Gaziantep FK
Gaziantep FK, Süper Lig'de 30. hafta maçında Denizlispor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Gaziantep'in puanı 38'e yükseldi. Denizlispor ise 32 puanda kaldı.
Denizlispor ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Gaziantep FK 1-0'lık skorla kazandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 24. dakikada Güray Vural kaydetti. Asisti yapan isim Maxim oldu.
Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK 7 maç aradan sonra galibiyete ulaştı.
MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)
22. dakikada Denizlispor oyuncularından Hugo Rodallega şutunu çekti ancak kaleyi bulamadı.
25. dakikada Gaziantep FK oyuncularından Alexandru Maxim asist yaparak, orta saha oyuncusu Güray Vural ceza sahasının dışarısından vurduğu şut ile topu ağlarla buluşturdu. 0-1
37. dakikada Gaziantep FK atağa geçti ve Alexandru Maxim şut çekti ancak top Denizlispor savunmasında kaldı.
38. dakikada Recep Niyaz'in ceza yayı gerisinden sert şutunda top üst direkten döndü.
İLK 11'LER
Denizlispor: Tolgahan, Lopes, Mustafa, Oğuz, Zeki, Berdich, Aissati, Murawski, Recep, Estupinan, Rodallega
Gaziantep FK: Günay, Papy, Tosça, Oğuz, Güray, Kana, Andre, Morais, Kenan, Kayode, Maxim
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