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Denizli'de ikinci Salih Dursun vakası: Hakeme kırmızı kart

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#Salih Dursun#Denizli#Süper Amaör
Denizlide ikinci Salih Dursun vakası: Hakeme kırmızı kart
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 07:00

Denizli Süper Amatör Lig’de Tavas Birlikspor’un yöneticisi Bekir Karayürek, kendisine kırmızı kart gösteren hakeme yine aynı şekilde kırmızı kartla karşılık verdi.

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Denizli Süper Amatör Lig’de mücadele eden Tavas Birlikspor’un yöneticisi Bekir Karayürek, hafta sonu oynanan Çalıköyspor maçında alışılmışın dışında bir olaya imza attı. Karşılaşmada hakeme itiraz eden Karayürek, doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı. Ancak olay bununla sınırlı kalmadı. Kırmızı kartı gören yönetici Bekir Karayürek, cebinden çıkardığı kendi kırmızı kartını hakeme göstererek tribünlere eğlenceli anlar yaşattı. hakem kısa süreli bir tereddüt yaşasa da duruma gülümsemekle yetindi.

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'Art niyetli kararları protesto'

Bu olay akıllara, 21 Şubat 2016’de oynanan G.Saray-Trabzonspor maçında yaşananları getirdi. Konuk takım futbolcusu Salih Dursun yere düşen kırmızı kartı hakem Deniz Ateş Bitnel’e göstermişti Bu hareket sonrasında bordo mavili oyuncu maçtan ihraç edilmişti. Tavas Birlikspor yönetimi bir açıklama yaparak “Bekir Karayürek hakemin kendisine gösterdiği kırmızı karta tepki olarak ona kırmızı göstererek aslında tüm sezon boyunca yapılan haksız ve art niyetli kararları bu şekilde protesto etmiştir” denildi.

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#Salih Dursun#Denizli#Süper Amaör

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