Denizli’de amatör maçlara kar engeli! 48 müsabaka ertelendi...
Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, 07-08-09 Şubat 2020 tarihlerinde oynanacak olan tüm amatör müsabakaların kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendiğini açıkladı.
Denizli’de etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kentteki spor faaliyetleri de aksadı.
Bazı ilçelerde yoğun yağış nedeniyle statlar karla kaplandı.
Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, 48 amatör karşılaşmanın bir sonraki hafta oynanacağını duyurdu.
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