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Denizli'de 5 gollü düelloyu Samsunspor kazandı

#Yılport Samsunspor#Denizlispor#TFF 1. Lig
Denizlide 5 gollü düelloyu Samsunspor kazandı

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Yılport Samsunspor, deplasmanda Denizlispor'u 3-2 yendi.

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Futbol: TFF 1. Lig - Denizlispor: 2 - Yılport Samsunspor: 3
Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Burak Şeker, Hüseyin Aylak, Mert Bulut
Denizlispor: Stackhowiak, Hakan Çinemre, Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen, Djedje (Dk. 57 Onazi), Muhammed Gönülaçar, Kevin Mayi (Dk. 72 Darri), Muğdat Çelik (Dk. 57 Mustafa Çeçenoğlu), Aissati, Ömer Şişmanoğlu
Yılport Samsunspor: Aykut Özer, Soner Gönül, Burak Yılmaz (Dk. 83 Berk Taşkın), Boli, Ali Ülgen (Dk. 76 Alaaddin Okumuş), Osman Çelik, Diomande (Dk. 83 Cihan Kahraman), Hasan Kılıç, Yasin Öztekin, Çinari (Dk. 61 Melih Okutan), Tomane
Goller: Dk. 12 Kevin Mayi, Dk. 75 Ömer Şişmanoğlu (Denizlispor), Dk. 48 Yasin Öztekin, Dk. 71 Hasan Kılıç (penaltıdan), Dk. 77 Melih Okutan (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 1 Aissati, Dk. 56 Muhammed Gönülaçar, Dk. 61 Hakan Çinemre, Dk. 70 Oğuz Yılmaz, Dk. 82 Mustafa Çeçenoğlu (Denizlispor), Dk. 44 Ali Ülgen, Dk. 81 Diomande, Dk. 87 Soner Gönül (Yılport Samsunspor)

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#Yılport Samsunspor#Denizlispor#TFF 1. Lig