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Basketbol
DHA
Haber Giriş: 21.08.2020 - 13:33 | Son Güncelleme:

Denizli Basket adım adım Süper Lig’e! TEKSÜT Bandırma çekilince...

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Denizli Basket adım adım Süper Lig’e! TEKSÜT Bandırma çekilince...
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Türkiye Basketbol Ligi’nde (TBL) koronavirüs salgını yüzünden yarıda kalan geçen sezonu üçüncü sırada tamamlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’in ING Basketbol Süper Ligi’ne alınma hayali gerçek oluyor.

Daha önce mali kriterleri yerine getirmeyen Bakırköy Basket’in yerine TBL’den geçen sezon lideri Petkimspor, Süper Lig’e alınırken Teksüt Bandırma Basketbol da ligden çekilme kararı aldı.

Geçen sezon Banvit’in yerine Süper Lig’e katılan Bandırma temsilcisi, yeni sezon öncesi transfer hamlesi yapmadı.

Geçen sezonun TBL ikincisi Fethiye Belediyespor’un başvuru evraklarını yetiştirememesi üzerine bir yandan TBL’de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tamamlayıp antrenmanlara başlayan Denizli Basket, diğer yandan Süper Lig umuduyla idari kriterleri yerine getirip Basketbol Federasyonu’na başvurusunu yaptı.

TEKSÜT Bandırma, ING Basketbol Süper Liginden çekildi
TEKSÜT Bandırma, ING Basketbol Süper Ligi'nden çekildi!

Basketbol Federasyonu tarafından Teksüt Bandırma’nın yerine Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’in tarihinde ilk kez Süper Lig’e alınması, Denizli temsilcisinin ligde pazartesi günü yapılacak fikstür çekimine de Bandırma yerine katılması bekleniyor.

Denizli Basket, Süper Lig kararı açıklanırsa en az 3 yabancı daha alıp kadrosuna lige göre takviyeler yapacak.

 

Denizli Basket adım adım Süper Lig’e TEKSÜT Bandırma çekilince...

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