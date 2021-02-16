DenizBank’tan Hatayspor iş birliği ile Hatayspor Bonus Kart

DenizBank Bonus’un tüm özelliklerini taşıyan Hatayspor Bonus ile taraftarlar birçok kampanyadan faydalanırken, aynı zamanda kulüplerinin gelirine de katkıda bulunacak.



“Spora desteği, ülke geleceğine yatırımla eş görüyoruz”



İş birliğine ilişkin değerlendirmede bulunan DenizBank Ödeme Sistemleri ve Şube Dışı Kanallar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, şöyle konuştu: “Sporun tüm dallarına, özellikle de ana finansör konumundaki futbola desteğimizi ilk günden bu yana aralıksız sürdürüyor; bu alandaki çalışmalarımızı, ülkemizin geleceğine yatırımla eş görüyoruz. 1967’den bugüne Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmış kulübümüzle kurduğumuz yakın ilişki sayesinde Hatayspor’un bundan sonraki başarılarında bizim de katkımız olmasından mutluluk duyuyoruz. Taraftarlar, Hatayspor Bonus Kart alarak gönül verdikleri takımlarına katkıda bulunacaklar. Tüm Hataysporluları Hatayspor Bonus Kart edinmeye davet ediyoruz” dedi.







“Kartın taraftarlarımız tarafından sahiplenilmesi en büyük isteğimiz”



Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfi Savaş ise yaptığı değerlendirmede, “Hatayspor Bonus’un hayata geçmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu kartın taraftarlarımız tarafından sahiplenilmesi ve kabul görmesi en büyük isteğimizdir. Kulüpler güncel yaşamlarını sürdürebilmesi için bu tür destek gelirlere ihtiyaç duyuyor. DenizBank’a kulübümüze gösterdikleri yakınlık ve destek için teşekkür ediyoruz. Artık hepimiz Hatayspor Bonus’u kullanmalı ve kullandırtmalıyız” diye konuştu.



Hatayspor Bonus’un getirdiği ayrıcalıklar;



• Hatayspor Bonus sahipleri, kartlarını kullanmaya başlayarak hiç bir ekstra ücret ödemeden kulüplerine destek olacaklar.

• Hatayspor Bonus’a sahip olanlar Türkiye’nin en geniş üye işyeri ağına sahip Bonus’un tüm fırsat ve faydalarından yararlanabilecek.

• Anlaşmalı iş yerlerinde taksit, bonus kazanma ve harcama, tüm kampanyalardan yararlanma imkânlarına kavuşacaklar.

• Kart sahipleri kulübe ait mağazalarda ve maç bileti alımlarında çeşitli avantajlardan yararlanacak.

• Taraftarlara özel dönemsel kampanyalar düzenlenecek.

• Temassız ödeme özelliği ile para taşımadan, hızlı ve güvenli bir şekilde alışverişlerini gerçekleştirilebilecekler.



Hatayspor Bonus’a DenizKartım uygulamasından, MobilDeniz, Internet Bankacılığı ve tüm DenizBank şubelerinden başvurulabilir.



DenizBank Hakkında



DenizBank, 1997 yılında bir bankacılık lisansı olarak Zorlu Holding tarafından Özelleştirme İdaresi'nden satın alınarak yolculuğuna başladı. Ekim 2006’da Avrupa'nın önde gelen finans gruplarından Dexia bünyesine katılan bankanın hisseleri, 28 Eylül 2012’de Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’a, 31 Temmuz 2019 itibarıyla ise yine bölgesinin en büyük kuruluşları arasında yer alan Emirates NBD’ye devroldu.



Farklı finansal hizmetleri aynı çatı altında toplayan bir “finansal süpermarket” oluşturmayı hedefleyen DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nun, Türkiye’nin 81 ilinde, iştiraklerin şubeleri dâhil toplam 730 şubesi ile 14 bine yakın çalışanı; beş yerli ve üç uluslararası finansal iştiraki, altı yerli finansal olmayan iştiraki ve Bahreyn’de bir şubesi bulunmaktadır. DenizYatırım, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Intertech, DenizKültür, Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret, Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri, Açık Deniz Radyo-TV ve Bantaş Grubun yerli; EuroDeniz, DenizBank AG ve DenizBank Moscow ise uluslararası iştirakleridir.