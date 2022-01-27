Deniz Undav kimdir, nereli, hangi takımda oynuyor?

Deniz Undav 19 Temmuz 1996 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Union Saint-Gilloise takımında forvet pozisyonunda görev yapan Alman profesyonel futbolcudur.
Futbol kariyerine Achim'de başlayan Deniz Undav sırasıyla Werder Bremen, Weyhe ve TSV Havelse formaları giydi. Deniz Undav, 2015 yılında TSV Havelse ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Forvet hattında oynayan Deniz 1 Temmuz 2020'de SV Meppen'den Union SG takımına transfer oldu.
Deniz Undav, Belçika Ligi ekibiyle çıktığı 73 maçta 24 gol atıp 15 asist yaptı.