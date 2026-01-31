Deniz Türüç'ten hakem yönetimine sert tepki: 'Milli Takım oyuncusu olarak utanıyorum!'

Haberin Devamı

Konyaspor'da Deniz Türüç, 2-1 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından açıklamalar yaptı.

Milli futbolcu, müsabakanın hakemi Batuhan Kolak'a kararlarından kaynaklı tepki gösterdi.

"KAZANMAK LAZIM, BİLİNCİNDEYİZ"

Mücadeleyi değerlendiren 33 yaşındaki oyuncu, "Bizim adımıza kötü bir mağlubiyet oldu. Çok topla oynamasak da iyi bir defans yaptık. Topun ritmini artırdığımızda pozisyonlara giren, golü bulan biz olduk. Oyun umut veriyor ama tabii kazanmak da lazım. Bunun bilincindeyiz." sözlerini sarf etti.

HAKEM TEPKİSİ

Hakem Batuhan Kolak'a da bir parantez açan Türüç, "Batuhan hocamız maçı bu kadar kötü bir maç yönetemez. Maçı bu kadar ince anlarını, maçın başından sonuna kadar bizim üzerimize baskı kurdu. Her küçük faulde hakları o taraftan kullandı. Beşiktaş büyük camia, saygı duyuyoruz ama bizim de camiamız var. Onlar öne geçince Beşiktaş 1 kere uyarılmadı. Utanç verici. Kendimize çekidüzen vermemiz lazım ama bu hakemlerle işimiz çok zor. Ben bir Milli Takım oyuncusu olarak utanıyorum." ifadelerini kullandı.

