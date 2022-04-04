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Deniz Türüç: "Trabzonspor’u geçmek imkansız gibi"

#Trabzonspor#Deniz Türüç#Süper Lig
Deniz Türüç: Trabzonspor’u geçmek imkansız gibi

Medipol Başakşehir’in Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından Başakşehir’in futbolcusu Deniz Türüç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Deplasman ekibinin kalecisi Ertaç Özbir’in çok iyi bir maç çıkardığını söyleyen Türüç, "Maçın hakkı bence 3, 4, 5 olabilirdi. Şansımız yanımızda değil. Belli ki bir şeyler var üzerimizde. Ama bu galibiyetle bunu kırdığımızı düşünüyorum. 3 puan bizim için önemliydi. Çok yüksek bir tempoda başladık, istediğimiz gibi başladık, golü de bulduk. Ofsayt nedeniyle golümüz iptal edildi. Çok pozisyona girdik, çok ürettik. Beklediğimiz gibi bir maç oldu. Bizim açımızdan en önemlisi 3 puan. Özellikle ikinci yarıda biraz daha dikkatli olabilirdik. Ama ilk yarıdaki yüksek baskıdan dolayı biraz yorulduk, bundan kaynaklı diye düşünüyorum" dedi.

"HER PUANA TALİBİZ"

Son 7 seneye bakıldığında Başakşehir’in her zaman Avrupa’ya giden ve şampiyonluk yaşamış bir takım olduğunu belirten Türüç, "Hedefimiz belli. Zirveyi zorlayacağız. Tabii bu saatten sonra Trabzonspor’u geçmek imkansız gibi gözüküyor. Ama ikincilik koltuğu için, Emre hocanın da dediği gibi her puana talibiz" diyerek sözlerini noktaladı.

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#Trabzonspor#Deniz Türüç#Süper Lig

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