Deniz Türüç, TFF Temsilcisiyle tartıştı!

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Konyaspor, sahasında Trabzonspor’u 1-0 mağlup etti. Konyaspor'un golüne imzasını atan Rajmund TothRajmund Toth, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Toth’un açıklama yaptığı sırada TFF temsilcisi, gazetecileri belirlenen alanı geçtikleri için uyararak, geri gitmeleri gerektiğini belirtti. Bu sırada oradan geçen Deniz Türüç, TFF temsilcisine tepki gösterdi. Deniz Türüç ve TFF temsilcisi arasında çıkan tartışma kısa sürede sona erdi. Rajmund Toth'un da açıklamasını kaldığı yerden sürdürdü.

Sahadan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirten Rajmund Toth, “İlk golü geçiş atağında yakaladık. Takım olarak bugün gerçekten çok savaştık. Şunu söyleyebilirim ki, bugün daha iyi olan taraf bizdik” dedi.