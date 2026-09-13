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Deniz Türüç, TFF Temsilcisiyle tartıştı!

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#Konyaspor#Deniz Türüç#Rajmund Toth
Deniz Türüç, TFF Temsilcisiyle tartıştı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 10:04

Konyasporlu Deniz Türüç, maçın ardından Rajmund Toth'un, maç değerlendirmesi yaptığı sırada gazetecilere belirlenen alanı geçtikleri için uyaran TFF temsilcisine tepki gösterdi. Kısa süren tartışmanın ardından Toth, açıklamalarına devam etti.

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Konyaspor, sahasında Trabzonspor’u 1-0 mağlup etti. Konyaspor'un golüne imzasını atan Rajmund TothRajmund Toth, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Deniz Türüç, TFF Temsilcisiyle tartıştı

Toth’un açıklama yaptığı sırada TFF temsilcisi, gazetecileri belirlenen alanı geçtikleri için uyararak, geri gitmeleri gerektiğini belirtti. Bu sırada oradan geçen Deniz Türüç, TFF temsilcisine tepki gösterdi. Deniz Türüç ve TFF temsilcisi arasında çıkan tartışma kısa sürede sona erdi. Rajmund Toth'un da açıklamasını kaldığı yerden sürdürdü.

Sahadan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirten Rajmund Toth, “İlk golü geçiş atağında yakaladık. Takım olarak bugün gerçekten çok savaştık. Şunu söyleyebilirim ki, bugün daha iyi olan taraf bizdik” dedi.

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#Konyaspor#Deniz Türüç#Rajmund Toth

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