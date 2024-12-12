Deniz Türüç: Fenerbahçe'yi yenmek istiyoruz

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Başakşehir'in tecrübeli yıldızı Deniz Türüç, UEFA Konferans Ligi 5. haftasında Heidenheim’i 3-1 yendikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

Hafta sonunda Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmayı kazanıp çıkışlarını sürdürmek istediklerini kaydeden Deniz Türüç, "Fenerbahçe çok büyük bir camia, saygı duyduğum bir camia, çok iyi oyuncuları var, büyük de bir hoca getirdiler. Ama biz Başakşehir adına kazanmak için sahada olacağız. Kolay olmayacak. Eski kulübüm olduğu için ne kadar zorlu bir deplasman olduğunu biliyorum. Ama söylediğin gibi, iyi bir form yakaladık ve orada da inşallah 3 puanı alacağız. Benim için her maç önemli. Tabii ki Fenerbahçe maçı da önemli maçlardan bir tanesi. Ama ondan sonra da önemli bir maçımız var, Cercle Brugge'e karşı. Kazanmak istiyoruz. Kolay olmayacak ama elimizden geleni yapacağız." dedi.

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Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak.