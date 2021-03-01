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Futbol
Haber Giriş: 01.03.2021 - 13:03 | Son Güncelleme:

Deniz Satar: "Caner Erkin yedek kalmak istemiyor"

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Deniz Satar: "Caner Erkin yedek kalmak istemiyor"
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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının kafilesinde yer almayan Caner Erkin'in sarı-lacivertlilerdeki durumu sorgulanırken MediaMarkt sponsorluğundaki Futbol Keyfi yayınında Deniz Satar ve Tolga Kuru Caner Erkin ile ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundular.

Tolga Kuru, Caner'in mizacından dolayı eski takımlarında da problemler yaşadığını belirtirken Deniz Satar tecrübeli oyuncunun agresif hallerine vurgu yaparak yedek kalmayı istemediğini vurguladı.

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