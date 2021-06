Deniz Öncü İspanya'da 3. oldu! Kariyerinde ilk kez...

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Moto3 Dünya Şampiyonası'nda İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen yarışta, 12. cepten start aldı.



Ay-yıldızlı motosikletçi, yarışın son turlarındaki kazalardan uzak durarak yarışı 4. sırada tamamladı ancak 3. sırada yarışı bitiren Jaume Masia'nın pist sınırlarını aşıp ceza almasının ardından 3. sıraya yerleşerek, podyuma çıktı.



İlk kez Moto3 Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan Deniz Öncü, ikizi milli motosikletçi Can Öncü'den sonra Moto3 sınıfında kupa kazanan ikinci Türk sporcu olarak kayıtlara geçti.



Moto3 Dünya Şampiyonası'nın İspanya ayağını Sergio Garcia birinci, Jeremy Alcoba ikinci ve Deniz Öncü ise üçüncü sırada tamamladı.



Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Deniz Öncü'nün podyuma çıkmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Deniz Öncü'nün başarısı bizi çok mutlu etti. Bu sonuçları alacağımızı bekliyorduk. Biz sporcularımıza güveniyoruz. Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu ve diğer sporcularımızla dünya pistlerinde ay-yıldızlı bayrağımızı başarıyla dalgalandırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

That means that @Denizoncu53 takes his first-ever #Moto3 podium! 🥉



He's over the moon! 👏#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/2orFPPwG0r