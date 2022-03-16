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Deniz Öncü, Endonezya'da piste çıkıyor

#Deniz Öncü#Moto3#Red Bull
Deniz Öncü, Endonezyada piste çıkıyor

Türk motor sporlarının en önemli temsilcilerinden biri olan Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 2022 Moto3 Dünya Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışına çıkıyor.

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Sezona iyi bir başlangıç yapan Deniz Öncü, 20 Mart Pazar günü saat 07.00’de koşulacak Endonezya Grand Prix’de zirvede yer almak için piste çıkacak. 2022 MotoGP sezonunun ikinci yarışı ise aynı gün saat 10.00’da koşulacak.

Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 2022 Moto3 Dünya Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışına çıkıyor. Katar’daki sezonun açılış yarışında dördüncülük elde eden Red Bull sporcusu, 18-20 Mart tarihleri arasında Endonezya’daki 4 bin 300 metrelik Mandalika Uluslararası Cadde Pisti’nde bu kez podyum arayacak.

Sıralama turu 19 Mart Cumartesi günü

Endonezya Grand Prix’de 18 Mart Cuma günü serbest antrenmanlara katılacak olan Deniz Öncü, 19 Mart Cumartesi günü saat 07.35’te sıralama turlarına çıkacak. Moto3'te sezonun 20 turluk sezonun ikinci yarışı, 20 Mart Pazar günü 07.00’de başlayacak. Toplamda 21 yarışın koşulacağı 2022 sezonu, 6 Kasım’daki Valencia Grand Prix’siyle sona erecek.

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MotoGP yarışı saat 10.00’da

Moto3’ün yanı sıra 2022 MotoGP Dünya Şampiyonası’nda da sezonun ikinci yarışı Endonezya’da koşulacak. Heyecan dolu mücadele saat 10.00’da başlayacak. Yarışta gözler yine Red Bull sporcularının üzerinde olacak. Sezonun ilk yarışını kazanan Red Bull sporcusu Enea Bastianini üst üste ikinci zaferini ararken bir diğer Red Bull sporcusu efsane Marc Marquez de sezonunu ilk birinciliği için piste çıkacak.

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#Deniz Öncü#Moto3#Red Bull

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