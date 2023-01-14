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Deniz Kayadelen, Fransa'da altın madalya kazandı

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#Deniz Kayadelen#Yüzme#Sporanasayfa
Deniz Kayadelen, Fransada altın madalya kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2023 12:51

Fransa’da düzenlenen Dünya Buz Yüzme Şampiyonası’nda mücadele eden Deniz Kayadelen, 100 metre kelebek yarışında altın madalya kazandı. Geçen yıl da dünya şampiyonluğu elde eden başarılı sporcu, "Cumhuriyetin 100’üncü yılında bu altın madalya Türk halkına armağan olsun" dedi. 

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Uluslararası Buz Yüzme Derneği (IISA) tarafından Fransa’nın Samoens bölgesinde düzenlenen 2023 IISA 5’inci Dünya Şampiyonası’nda Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcusu Deniz Kayadelen, 35-39 yaş kadınlar 100 metre kelebekte dünya şampiyonu oldu. 4 derece sıcaklıktaki havuz suyunda Türkiye adına yarışan tek sporcu olan Kayadelen, 1.26,42’lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Kayadelen, şampiyonada bugün 50 metre kelebek ve 100 metre serbest, yarın da 250 metre serbest kategorilerinde yarışacak. 

"CUMHURİYETİN 100’ÜNCÜ YILINDA ARMAĞAN OLSUN"

Deniz Kayadelen, "41 ülkeden sporcuların yarıştığı dünya şampiyonasında Türkiye’yi temsil eden tek kişi olarak mutlu, gururlu ve duyguluyum. Bir kez daha dünya şampiyonu olmak benim için anlatılmaz bir gurur. 4 derece sıcaklığındaki su da 100 metre kelebekte yüzdüm. Ellerimi hissetmedim. Buzlu su yuttum ama son ana kadar vazgeçmeden mücadele ettim. Kazandığım altın madalya Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Türk halkına armağan olsun. İlham alıp nice sporcuları hem yarışlarda hem de kürsüde görürüz" ifadelerini kullandı. 

Başarılı sporcu, geçen yıl da Polonya’da düzenlenen dünya şampiyonasında 500 metre serbest yarışmasında 8 dakika 1 saniyelik derecesiyle altın madalya elde etmişti.

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Deniz Kayadelen, Fransada altın madalya kazandı

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#Deniz Kayadelen#Yüzme#Sporanasayfa

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