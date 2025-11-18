Deniz Gül siftah yaptı, İspanya'nın serisi son buldu!

Haberin Devamı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında A Milli Futbol Takımı La Cartuja Stadyumu'nda İspanya ile karşı karşıya geldi.

MONTELLA'DAN ROTASYON





Vincenzo Montella, son oynanan Bulgaristan maçının 11’ine göre İspanya karşısında 8 değişiklik yaptı.

Montella; Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu’nun yerine Altay Bayındır, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz ve Deniz Gül’e görev verdi.

Ay-yıldızlılarda Bulgaristan maçının ardından Hakan Çalhanoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkkoğlu ve Aral Şimşir sakatlıklarından dolayı kadrodan çıkarıldı. İsmail Yüksek ise sarı kart cezasından dolayı kadroda yer almadı.

KAPTAN MERİH DEMİRAL





A Milli Futbol Takımı’nda sakatlığından dolayı kadrodan çıkarılan Hakan Çalhanoğlu’nun yokluğunda kaptanlık pazubendini Merih taktı.

İSPANYOLLAR İLK ŞUTTA

Maçın henüz 4. dakikasında Olmo, İspanya'yı 1-0 öne geçirdi. Cucurella’nın ortasında kale önünde topu alan Olmo, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

DENİZ GÜL SAHNEDE





A Milli Takım'da Deniz Gül, 42. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrasında önüne düşen topu altı pas üstünden ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı.

A Milli formayla ilk golünü atan Deniz Gül, İspanya'nın grupta yediği ilk golü ve Milli Takım tarihinde İspanya'ya deplasmanda gol atan 2. futbolcu oldu. En son 1954 yılında Recep Adanır, İspanya filelerini deplasmanda havalandırmıştı.

SALİH ÖZCAN'DAN FÜZE





Salih Özcan'dan muazzam gol... Orkun'un göğsüyle indirdiği topa Salih, ayağının üstüyle yay çizgisinden sert vurdu ve 54. dakikada Milli Takımımızı 2-1 öne geçirdi.

İspanya karşılaşmasıyla A Milli Takım’daki 27. maçına çıkan Salih Özcan, ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Maça 11’de başlayan Özcan, 78. dakikada yerini Atakan Karazor’a bıraktı.

SON SÖZÜ İSPANYA SÖYLEDİ

Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise İspanya'dan geldi. Oyarzabal, mücadelenin 62. dakikasında attığı golle skoru 2-2 yaptı.

ALTAY BAYINDIR'DAN 6 KURTARIŞ





Uğurcan Çakır'dan eldivenleri alan Altay Bayındır, 90 dakikaya damgasını vurdu. İlk şutta kalesinde golü gören Bayındır, daha sonra kalesine isabet eden 6 şuta engel oldu.

Öte yandan Bayındır, A Milli Takım formasıyla Eylül 2021'den (Uğurcan Çakır, 6 vs Hollanda) bu yana deplasmanda oynadığı Dünya Kupası eleme maçında en yüksek sayıya ulaşan kaleci oldu.

DÜNYA KUPASI İÇİN PLAY-OFF

Milliler, bu sonuçla grubu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 13 puanla ikinci sırada tamamladı. Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası'na katılmak için Mart 2026'da play-off oynayacak.

Avrupa elemelerinde gidecek son 4 ülkenin belirleyeceği play-off'larda eleme turundaki 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım yer alacak.

A Milliler, 1. torbada yer alacağı play-off turunun ilk ayağında 4. torbadan gelen ülkeyle evinde karşılaşacak. Bu turu geçen ekip, bir sonraki turda da 2. ve 3. torbadaki takımların eşleşmelerindeki galibiyle oynayacak.

