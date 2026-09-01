Deniz Gül, Galatasaray için İstanbul'da! İşte ilk sözleri

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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Portekiz ekibi Porto'da forma giyen milli oyuncu Deniz Gül'ü KAP'a bildirdi.

Sarı - kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Profesyonel Futbolcu Deniz Daniel Gül'ün transferi konusunda futbolcu ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol,SAD ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

İSTANBUL'A GELDİ

Deniz Gül'ü taşıyan uçak, 14.15'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

"ÇOCUKLUK HAYALİM BUGÜN GERÇEK OLUYOR!"

Havalimanında açıklamalarda bulunan Deniz Gül, "Çocukluk hayalim bugün gerçek oluyor. Bir an önce başlamak istiyorum. Taraftarımızın inanılmaz olduğunu biliyorum. Onlara kavuşacağım anı iple çekiyorum." ifadelerini kullandı.

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BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın bu transfer için Porto'ya 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği, anlaşma çerçevesinde 1 milyon euroluk da bonusların bulunacağı belirtiliyor.

Öte yandan Deniz'in sonraki satışından kâr elde edilmesi halinde, bu kârın yüzde 10'u Porto'ya pay olarak verilecek.

PERFORMANSI

2024 yazında İsveç ekibi Hammarby'den 4.5 milyon Euro karşılığında Porto'ya transfer olan Deniz Gül, Porteki ekibinde geçirdiği iki yılda 71 maçta şans bulurken sahada yer aldığı toplam 2549 dakikaya 9 gol - 2 asist sığdırdı.

Mart 2025'te sırtına ilk kez geçirdiği A Milli Takım formasıyla da bugüne dek 10 karşılaşmada görev yapan Deniz, sahada bulunduğu 312 dakikada 2 gol kaydetti.