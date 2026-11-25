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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında konuk ettiği İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı 1-0 yendi.

Deniz Gül, kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi golünü attı.

Galatasaray ile 3 kez ligde forma giyen Deniz Gül, bu organizasyondaki ilk golünü Aston Villa'ya karşı kaydetti.

Milli futbolcu attığı gol sonrası bir sakatlık yaşadı. Karşılaşmanın 77. dakikasında rakip fileleri havalandırdığı anda Aston Villalı oyuncu Nicolas Jackson'ın yüzüne tekme atması sonucu burnu kanayan Deniz Gül, bir süre kenarda tedavi gördü.

Deniz Gül, yaklaşık 5 dakikalık tedavinin ardından burnundaki bandajla oyuna geri döndü.

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AMELİYET OLACAK

Maç sonrası aktarılan bilgilere göre; Deniz Gül'ün burnunda kırık var. Maç devam ederken dikiş atıldı ve milli futbolcu oyuna bu yüzden geç girdi. Bununla beraber Deniz'in, 25 Kasım gecesi ameliyat olacağı aktarıldı.