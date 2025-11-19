Deniz Gül: '6-0 hep aklımızdaydı!'

Haberin Devamı

Dünya Kupası Elemeleri E Grubu son maçında İspanya ile deplasmanda 2-2 berabere kalan A Milli Erkek Futbol Takımımız'da Altay Bayındır, Salih Özcan ve Deniz Gül, karşılaşmanın ardından konuştu.

DENİZ GÜL: 6-0 HEP AKLIMIZDAYDI

"İspanya'ya karşı çok zor bir maç oynadık. İlk 11'de oynadığım ve Milli Takım adına gol attığım için çok mutluyum. Konya'da 6-0 yenildik, bu maç hep aklımızdaydı. Bu kez çok iyi çıktık ve çok iyi oynadık. İspanya çok iyi bir takım. Elimizden gelenin en iyisini yaptık."

SALİH ÖZCAN: RAKİPLERİN BİZDEN ÇEKİNMESİ LAZIM

"Maç öncesi konuştuk ve 6-0'a cevap vermek istedik. Kendimize güvendik ve iyi bir maç çıkardık. Kaybedecek bir şey yoktu, baskı azdı. Kendimize güveniyoruz, hedefimiz Dünya Kupası. Şimdi Mart ayındaki Play-Off maçlarına bakacağız. Bu akşamdan sonra rakiplerin bizden korkması, çekinmesi lazım."

Haberin Devamı

ALTAY BAYINDIR: ÖZGÜVENİM YÜKSEKTİ

"Galibiyete çok yakındık, beraberlik için üzüldük. Daha mutlu gidebilirdik ülkemize. İspanya da iyi bir takım. Biz de kaliteli oyunculara sahibiz. Ülkemiz ve bizim için güzel bir maç oldu. Mutluyuz, İnşallah böyle devam eder.

Birçok isim oynamadı ama oynayanlar elinden geleni yaptı. Buradaysanız, kaliteniz vardır. Kalitenizi sahada göstermeniz lazım. Burada herkes aynı değerde ve herkesin hazır olması lazım. Kafa olarak aşağıda düşsen, aşağı düşürmeye de çalışsalar sonuna kadar devam. Sürekli maçı düşündüm ve özgüvenim yüksekti. Böyle bir maça ihtiyacım vardı. Kendim ve takımım adına mutluyum. Kazanmadık, çok fazla havaya girmenin de anlamı yok."