Deniz Aytekin, Borussia Dortmund - Schalke 04 derbisinde yaşananları anlattı

Spor Arena Dış Haberler | Borussia Dortmund ile Schalke 04 arasındaki Ruhr derbisini yöneten Deniz Aytekin, Kicker'e konuştu. İşte "seyirci olmadan derbi yönetmek daha kolay" diyen Deniz Aytekin'in sözleri...

"Derbi yönetmek bir hakem için takdir edici bir olaydır. Ancak bu aynı zamanda büyük bir sorumluluk da içeriyor. Seyircisiz derbi yönetmek daha kolay olsa da sahada zorlandığımı itiraf etmeliyim.

"DÜNYA BİZİ İZLİYOR, FUTBOLCULAR HERKESE ÖRNEK OLDU"

Hakemler olarak uzun süre sonra sahada yer aldık. Her zaman olduğu gibi 90 dakika boyunca zihinsel olarak tam konsantrasyon sağlamaya çalıştık. Bu anlamda seyircileri aradığımı söyleyebilirim.

Bundesliga'nın başlamasıyla tüm dünya bize izliyor. Sadece nasıl karar verdiğimiz değil, hijyen kurallarını nasıl uyguladığımız da pür dikkat izlendi. Her iki kulüpteki kişilerin nasıl davrandığını gördük. Sahadaki oyuncular, herkese örnek oldu."

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