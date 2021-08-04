Deniz - Ateş Çınar kardeşler Tokyo 2020'de 10. oldu

Milli sporcular, 10 yarış sonunda 10 sporcunun katıldığı madalya mücadelesinde yer almaya hak kazandı.



Deniz-Ateş Çınar, ilk kez yer aldıkları madalya mücadelesinde 10. olarak olimpiyatı tamamladı.



Altın madalyayı Avustralyalı Mathew Belcher-Will Ryan ikilisi kazandı. Gümüş madalyayı İsveç'ten Anton Dahlberg-Fredrik Bergstrom ikilisi, bronz madalyayı ise Yeni Zelanda'dan Paul Snow Hansen-Dan Willcox çifti elde etti.