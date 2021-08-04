MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Tokyo2020 HaberleriDeniz - Ateş Çınar kardeşler Tokyo 2020'de 10. oldu
GeriTokyo2020 Deniz - Ateş Çınar kardeşler Tokyo 2020'de 10. oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 04.08.2021 - 09:53 | Son Güncelleme:

Deniz - Ateş Çınar kardeşler Tokyo 2020'de 10. oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Deniz - Ateş Çınar kardeşler Tokyo 2020'de 10. oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12'inci gününde yelkende erkekler 470 sınıfında Deniz-Ateş Çınar kardeşler 10. oldu.

Milli sporcular, 10 yarış sonunda 10 sporcunun katıldığı madalya mücadelesinde yer almaya hak kazandı.

Deniz-Ateş Çınar, ilk kez yer aldıkları madalya mücadelesinde 10. olarak olimpiyatı tamamladı.

Altın madalyayı Avustralyalı Mathew Belcher-Will Ryan ikilisi kazandı. Gümüş madalyayı İsveç'ten Anton Dahlberg-Fredrik Bergstrom ikilisi, bronz madalyayı ise Yeni Zelanda'dan Paul Snow Hansen-Dan Willcox çifti elde etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi