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Denis Draguş'tan iddialara yanıt: 'Trabzonspor'da mutluyum'

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#Trabzonspor#Draguş#Rumen
Denis Draguştan iddialara yanıt: Trabzonsporda mutluyum
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2024 22:49

Trabzonspor'un Rumen golcüsü Denis Draguş, kulüpten ayrılmak istediği yönünde çıkan haberleri yalanlayarak, "Şunu net bir şekilde ifade etmek isterim ki Trabzonspor’da çok mutluyum" dedi.

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Bordo-mavili oyuncu Denis Draguş, bazı basın organlarında kulüpten ayrılmak istediği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Draguş, Trabzonspor gibi büyük bir camianın parçası olmaktan gurur duyduğunu vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:

“Son günlerde Rumen basınına dayandırılarak yayılan ve tamamen asılsız olan haberlere büyük bir şaşkınlıkla tanık oldum. Bu tür spekülasyonların, bazı çıkarlar doğrultusunda yapıldığını düşünüyorum. Şunu net bir şekilde ifade etmek isterim ki Trabzonspor’da çok mutluyum. Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile aramda son derece iyi bir iletişim var ve kulübümüze en iyi şekilde hizmet etmeye kararlıyım. Sahada elimden gelenin en iyisini yaparak takımımızın başarılarına katkıda bulunmayı hedefliyorum. Taraftarlarımızdan, bu tür temelsiz haberlere itibar etmemelerini önemle rica ediyorum.”

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#Trabzonspor#Draguş#Rumen

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