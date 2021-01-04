Dengeli ve kıran kırana

Abdullah Avcı ile 9 maçta tek mağlubiyet alan Trabzon, bir hafta ara verdiği iyi gidişine geri dönmek amacıyla gelmişti deplasmana. Zaten eksikleri olan kadroya, sakatlıklar da eklenince, kritik maçlardan çok, bu tarz dengeli maçlardan çıkarılacak üç puan daha da önem kazanmıştı haliyle.

EViNDE HiÇ KAYBETMiYORDU!

Karagümrük, ‘tarih’ adını verdikleri özel formasıyla ve Sabo, Ndao, Chahechoue gibi önemli eksiklerle sahaya çıktı. Evinde bu sezon hiç kaybetmeyen kırmızı siyahlılar, geçen hafta Göztepe karşısında yakaladıkları çok sayıda fırsatı gole çeviremeyince 1-1’e razı olmuştu.

‘Evinde’ kaybetmeyi sevmiyor derken, iki takım arasında Karagümrük ev sahipliğinde oynanan son 5 maçın hiçbirinin aynı statta oynanmadığını ekleyelim; bu maçların en yenisi 2005’ten, ilki 1968’ten kalma ve iki takım arasındaki karşılaşmaya Ali Sami Yen ve Şükrü Saracoğlu’ndan sonra Vodafone Park ev sahipliği yaptı.

Temposu düşük ilk yarı sonunda, tüm istatistikler neredeyse eşitti. Trabzon yüzde 56’ya 44 topa sahip oldu. İki takımın şutu da ikili mücadelesi de hatta korner ve faulü bile eşitti. Bu anlamda dengeli bir oyun vardı sahada.

Pozisyon olarak Trabzon’un hanesinde, 10. dakikada Ekuban’ın ters kafasından kazanılan ve daha sonra ofsayt gerekçesiyle VAR tarafından iptal edilen bir gol vardı. Yakaladığı ancak gole dönüşmeyen diğer ataklar Nwakaeme ve Ekuban’dan geldi. Flavio’nun rahat pozisyonda topu dışarı göndermiş olması da skorun değişmesini engelleyen bir diğer unsurdu.

iLKLERi YAŞADILAR

Sezon başından bu yana farkı yabancı futbolcularıyla yaratan Karagümrük, önemli eksiklerine rağmen ilk yarı başa baş bir futbol oynadı. 35’te Biglia da sakatlanınca, hücum gücü iyiden iyiye darbe aldı.

İkinci yarının hemen başında Nwakaeme ile öne geçti Trabzon. Nijeryalı oyuncunun bu sezon ilk deplasman golüydü. 72’de Balkovec’in ortasından gol geldi. Şuttan çok ortaya benziyordu ve Balkovec’in bu sezonki ilk golü olarak kayıtlara geçti. 80’de Ekuban’ın golü geldi, bu da onun ilk deplasman golüydü.

Kıran kırana ve dengeli karşılaşmayı 2-1’le Trabzon kazandı ve kendi adına çok önemli bir deplasman galibiyeti aldı.

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