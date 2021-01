DeMoN, Dota2 sahnesinden banlandı

Player Jimmy "DeMoN" Ho has been banned from participating in the DPC due to misconduct at previous Dota 2 tournaments. Team Aristotle can continue to compete in the NA DPC league and will be permitted to register a replacement player. — NA DPC League (@NADPCLeague) January 9, 2021

“Jimmy "DeMoN" Ho, tmüm Dota 2 turnuvalarından kötü davranışlarının tespit edilmesi nedeniyle DPC’den (The Dota Pro Circuit) men edildi. Team Aristotle NA DPC liginde yarışmaya devam edebilir ve bu süreçte yeni bir oyuncu ile anlaşmasına izin verilecek.”

Geçmişte Dota 2 rekabetçi sahnesinde herhangi bir ünvanla bulunanlar hakkında cinsel istismar üzerine yapılan soruşturmada Toby “TobiWan” Dawson gibi isimlerin oyunla olan tüm ilişiği kesilmişti. Summit’in yaptığı araştırmayı derinleştirmesiyle birlikte DeMoN da profesyonel Dota 2 sahnesinden banlanan isimler arasında girdi.

Bu yaptırımın çok geç ve uygunsuz bir zamanda yapıldığını savunanlar da oldu. Olayların üstünden çok uzun bir zaman geçtikten sonra aksiyon alınması ve DeMoN’un takımının elemelerde yükselmesine ramak kalmışken bu kararın verilmesi kimi topluluk üyeleri tarafından eleştirildi.

yeah idk im down for him to be banned but waiting until his team's one series away from qualifying before banning him? is this what justice looks like? https://t.co/AsHMc5Ewkn — luki luki (@lukiluki_dota) January 9, 2021

DeMoN ise konunun peşini bırakmayacağını ve yasal aksiyon alacağını açıkladı.

I will now look into lawyers to clear the defamation of my name and no longer talk about this situation publicly. — Jimmy (@DotaDeMoN) January 9, 2021

“Şahsıma yapılan suçlamaları temizlemek için avukat arayacağım ve bu süreçte konu hakkında kamuya herhangi bir açıklama yapmayacağım.”