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eSpor
Haber Giriş: 12.01.2021 - 15:26 | Son Güncelleme:

DeMoN, Dota2 sahnesinden banlandı

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DeMoN, Dota2 sahnesinden banlandı
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Jimmy "DeMoN" Ho, tmüm Dota 2 turnuvalarından kötü davranışlarının tespit edilmesi nedeniyle DPC’den (The Dota Pro Circuit) men edildi.

“Jimmy "DeMoN" Ho, tmüm Dota 2 turnuvalarından kötü davranışlarının tespit edilmesi nedeniyle DPC’den (The Dota Pro Circuit) men edildi. Team Aristotle NA DPC liginde yarışmaya devam edebilir ve bu süreçte yeni bir oyuncu ile anlaşmasına izin verilecek.”

Geçmişte Dota 2 rekabetçi sahnesinde herhangi bir ünvanla bulunanlar hakkında cinsel istismar üzerine yapılan soruşturmada Toby “TobiWan” Dawson gibi isimlerin oyunla olan tüm ilişiği kesilmişti. Summit’in yaptığı araştırmayı derinleştirmesiyle birlikte DeMoN da profesyonel Dota 2 sahnesinden banlanan isimler arasında girdi.

Bu yaptırımın çok geç ve uygunsuz bir zamanda yapıldığını savunanlar da oldu. Olayların üstünden çok uzun bir zaman geçtikten sonra aksiyon alınması ve DeMoN’un takımının elemelerde yükselmesine ramak kalmışken bu kararın verilmesi kimi topluluk üyeleri tarafından eleştirildi.

DeMoN ise konunun peşini bırakmayacağını ve yasal aksiyon alacağını açıkladı.

“Şahsıma yapılan suçlamaları temizlemek için avukat arayacağım ve bu süreçte konu hakkında kamuya herhangi bir açıklama yapmayacağım.”

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