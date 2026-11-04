×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Demirovic’ten Galatasaray ve transfer itirafı

Güncelleme Tarihi:

#Demirovic#Galatasaray Transfer Görüşmeleri#Stuttgart
Demirovic’ten Galatasaray ve transfer itirafı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2026 10:40

Stuttgartlı golcü Ermedin Demirovic, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada sarı kırmızılılarla transfer görüşmelerinin yapıldığını doğruladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Stuttgart'ta Ermedin Demirovic, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine geldiği iddialarıyla adı sarı-kırmızılı takımla anılan Bosna Hersekli futbolcu, Stuttgart'ın mağlubiyetinden dolayı üzgün olduklarını dile getirdi.

"BUGÜN ŞANS BİZDEN YANA DEĞİLDİ"

Karşılaşmada iyi bir performans sergilediklerini ancak fırsatları değerlendiremediklerini belirten Demirovic, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün şans bizden yana değildi. Genel olarak iyi bir performans sergiledik ama böyle maçlardan puanla ayrılmak için gol önünde soğukkanlı olmak gerekiyor. Birkaç iyi pozisyon yakalamamıza rağmen bunları değerlendiremedik. Maçı kazanmak istiyorduk. Bugün bunu başaramadık ama yolumuza devam edeceğiz."

Haberin Devamı

GALATASARAY'I DOĞRULADI

Demirovic, yaz transfer dönemindeki Galatasaray haberlerini de doğruladı.

Maç sonu konuşan 28 yaşındaki futbolcu, "Bunu burada kendimi göstermek için bir fırsat olarak görmedim. Stuttgart için iyi bir maç çıkarmak istedim, maçı kazanmak istedim. Bir gol atmak ve takıma bu şekilde yardımcı olmayı çok isterdim. Kendimi burada göstermek, tanıtmak gibi bir şeyi hiç düşünmedim. Elbette Galatasaray ile temaslar oldu ve Galatasaray'a büyük saygı duyuyorum ancak yine de bu maçı kazanmak istiyordum." diye konuştu.

Atmosfere de değinen Demirovic, "Genel olarak çok özel bir maçtı. Türkiye'de ilk kez oynadım ve atmosfer gerçekten daha önce yaşamadığım bir şeydi. O tür bir gürültü, o tür bir destek.... Yine de bu bizim kazanmak istediğimiz bir Şampiyonlar Ligi maçıydı. Ne yazık ki işler yolunda gitmedi ama yolumuza devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Demirovic#Galatasaray Transfer Görüşmeleri#Stuttgart

BAKMADAN GEÇME!