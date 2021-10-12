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Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay: Spora destek veren bir aileyiz

#Misli.Com#Basketbol#Sinan Oktay
Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay: Spora destek veren bir aileyiz

Misli.com ve Türkiye Basketbol Federasyonu’nun (TBF) yaptığı anlaşma kapsamında ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi’nin ana sponsoru, Türkiye Basketbol Ligi’nin ise isim sponsoru oldu. Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay, önemli anlaşmaya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Ata SELÇUK - Ali DANAŞ / İSTANBUL (DHA) - Misli.com ve Türkiye Basketbol Federasyonu’nun (TBF) yaptığı anlaşma kapsamında ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi’nin ana sponsoru, Türkiye Basketbol Ligi’nin ise isim sponsoru oldu. Düzenlenen basın toplantısının ardından Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Spora destek veren bir aile olduklarının altını çizen Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay, "Türkiye basketboluna katkı sağlamaktan, büyüyen misli.com’umuzu daha da büyütecek özellikle canlı yayınların misli.com’da olmasıyla birlikte erişimimizi de artıracak spora ilgiyi de artıracak bir projenin içinde bulunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Ben tekrar başkanıma ve nezdinde de tüm federasyona teşekkür ediyorum" dedi.

HİDAYET TÜRKOĞLU: BAŞKAN ADAYLIĞIMI TEKRAR EDİYORUM 

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun olağan seçimli genel kurulu hakkında konuşan Hidayet Türkoğlu ise "Ben bunu daha önce de açıklamıştım, yeniden açıklamak istiyorum. Başkan adaylığımı daha önce de söylediğim gibi yeniden söylüyorum. Amacımız, her adayın kendisini ifade edeceği ve projelerini anlatacağı bir süreç olması. Zaman zaman kulağımıza gelen kötü şeyler de oluyor. 5 senede somut anlamda yaptıklarımızı herkesle paylaşıyoruz. Sponsor gelirlerimiz, Türk sporcular için yaptıklarımızla büyük değerler kattığımızı düşünüyoruz. Bizi eleştirebilirler ama son 5 yılı başarısızlık olarak görmeleri gerçekten üzücü. İster istemez cevap vermemiz gerekiyor. Bizi eleştirenlerin neler yaptıklarını da merak ediyoruz. Biz projelerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Kulüplerle iletişimimiz gerçekten çok iyi. Önümüzdeki 3 yılın da bu şekilde devam etmesini istiyoruz ve buradan başkan adaylığımı tekrar ediyorum" açıklamasında bulundu. 

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#Misli.Com#Basketbol#Sinan Oktay