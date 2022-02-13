Demir Grup Sivasspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

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Demir Grup Sivasspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı için geri sayım devam ediyor. Ligin son 4 maçında galibiyet yüzü görmeyen Sivasspor, ev sahibi avantajını kullanıp 3 puanın kazananı olmak istiyor.



Demir Grup Sivasspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor yarın saat 13.30’da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler görev yapacak. Saat 13.30'da başlayacak olan Demir Grup Sivasspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.



Sivasspor’da, Yeni Malatyaspor müsabakası öncesi 6 eksik!



Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Yeni Malatyaspor’u konuk edecek olan DG Sivasspor’da 6 eksik bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Sivasspor, yarın sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 6 eksik var. Sivasspor’da sakatlığı bulunan Hakan Arslan, Fredrik Ulvestad, Leke James, Ahmet Oğuz, kırmızı kart cezalısı olan Mustapha Yatabare ile sarı kart cezalısı olan Isaac Cofie, Yeni Malatyaspor’a karşı forma giyemeyecek.