Demir Grup Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman?

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray, bu hafta karşı karşıya gelecek. Her iki ekibinde müsabaka öncesi 48 puanı bulunuyor. Takımlar arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 3-2'lik skorla kazanmıştı. İşte, Demir Grup Sivasspor Galatasaray maçı hakkında ayrıntılar...

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçı, 8 Mart Pazar akşamı oynanacak. Yeni 4 Eylül Stadın'da saat 19:00'da başlayacak müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele Bein Sports'tan canlı olarak ekranlara gelecek.

HEDEF 9'DA 9

Süper Lig'deki son 9 maçını kazanan Galatasaray, galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

Sarı-kırmızılı takım, 16. haftada Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarda Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ni mağlup etti.

Galatasaray, ligde galip geldiği son 8 maçında 24 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.

SAKAT VE CEZALI YOK

Galatasaray'da Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

Sarı-kırmızılıların 23. haftada Fenerbahçe ile oynadığı derbide sakatlanan Mario Lemina, tedavisinin tamamlanmasıyla hafta içinde takımla çalıştı.

Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Younes Belhanda ise geçen haftaki Gençlerbirliği maçında cezasını çekti.

Galatasaray'da Adem Büyük, Sofiane Feghouli ve Ryan Donk, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

SÜPER LİG'DE 28. RANDEVU

Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor, 28. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 27 maçtan 18'ini sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 60 golüne, Sivasspor 34 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-2 kazandı.

Taraflar arasında Sivas'ta yapılan 13 lig maçında ev sahibi ekip 5, Galatasaray 4 galibiyet aldı, 4 karşılaşma da berabere bitti.

Sivasspor, rekabetteki maçlarda evinde 22 gol attı, kalesinde 25 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetini de sahasında aldı.

Rakibi karşısında ligde evinde 3 maçtır kaybetmeyen Sivasspor, son 2'sinden ise galip ayrıldı.