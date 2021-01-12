Demir Grup Sivasspor, Ahmet Oğuz ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

Uzun yıllar Gençlerbirliği forması giyen ve sonrasında sezon başında Kasımpaşa'ya transfer olan Ahmet Oğuz'un yeni takımı Sivasspor oldu. Kasımpaşa ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak sona erdiren Ahmet Oğuz, kırmızı-beyazlı ekiple 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Sivasspor, transferi sosyal medya hesapları üzerinden duyururken, ”Ailemize hoş geldin Ahmet Oğuz" ifadeleri kullanıldı.

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...