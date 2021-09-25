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Demir Grup Sivasspor 4 - 0 VavaCars Fatih Karagümrük (Maç özeti)

#Sivasspor#Karagümrük#Süper Lig
Demir Grup Sivasspor 4 - 0 VavaCars Fatih Karagümrük (Maç özeti)

Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Maçtan 4-0 galip ayrılan Sivasspor, ligdeki ilk iç saha galibiyetini aldı.

Demir Grup Sivasspor - VavaCars Fatih Karagümrük maçından çok özel karelerDemir Grup Sivasspor - VavaCars Fatih Karagümrük maçından çok özel kareler
Demir Grup Sivasspor - VavaCars Fatih Karagümrük maçından çok özel kareler

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Süper Lig'in 7. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Ligdeki ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a karşı 1-0'lık skorla alan Sivasspor, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında sezonun en farklı galibiyetini elde etti ve sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Demir Grup Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri; 1. dakikada Kayode, 50. dakikada Goutas, 56. dakikada Felix ve 70. dakikada Gradel kaydetti.

Bu sonuçla ligdeki ilk iç saha galibiyetini alan Sivasspor, puanını 9'a yükseltti. VavaCars Fatih Karagümrük ise 11 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Karagümrük defansının hatalı pasında araya giren Henrique, kaleci Viviano'nun yanından topu Kayode'ye aktardı. Kayode, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.
3. dakikada sol çaprazda topla buluşan Gradel'in sert şutunda, kaleci Viviano son anda müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere çeldi.
26. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ceza sahasına ortasında Gradel'in gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak direğinin yanından auta çıktı.
40. dakikada Ahmed Musa'nın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Muammer Yıldırım topu son anda kornere gönderdi.
44. dakikada Henrique'nin sağ çaprazdan sert vuruşunda, top kale direğinin yanından az farkla auta gitti.
45+3. dakikada Henrique defansın uzun pasında kaleci Viviano ile karşı karşıya kaldı. Henrique, topa vurmakta geç kalınca araya giren savunma tehlikeyi savuşturdu.

İKİNCİ YARI

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50. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Gradel'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanında iyi yükselen Goutas'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Viviano'nun sağından ağlarla buluştu: 2-0.
56. dakikada Sivasspor skoru 3-0'a getirdi. Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında Felix'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Viviano'dan döndü. Pozisyonu takip eden Felix, topu ağlara gönderdi: 3-0.
66. dakikada orta sahada Caner Erkin'den kaptığı topla ceza sahası içine giren Henrique'nin vuruşunda kaleci Viviano, topu son anda ayaklarıyla kornere gönderdi.
67. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası dışında topla buluşan Ahmet Oğuz'un sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.
71. dakikada Sivasspor farkı 4'e çıkaran golü buldu. Fajr'ın uzun pasında sol kanatta topla buluşan Gradel, ceza sahası dışından etkili bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0.
75. dakikada defansın uzun pasında topla buluşan Ahmed Musa, ceza sahasına girdi. Ahmed Musa'nın vuruşunda meşin yuvarlak üst kale direğinden auta gitti.

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül
Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Kamil Çetin
Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fajr (Dk. 81 Sefa Yılmaz), Hakan Arslan, Felix (Dk. 76 Azubuike), Henrique, Gradel (Dk. 81 Erdoğan Yeşilyurt), Kayode (Dk. 63 Yatabare)
VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Benatia (Dk. 42 Balkovec), Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Ahmed Musa, Jimmy Durmaz (Dk. 73 Karamoh), Adnan Uğur (Dk. 46 Efe Tatlı), Erhun Aksel Öztümer (Dk. 58 Münir Levent Mercan), Kerim Frei, Pesic (Dk. 73 Arveladze)
Sarı kart: Dk. 90+2 Zukanovic (VavaCars Fatih Karagümrük)
Goller: Dk. 1 Kayode, Dk. 50 Goutas, Dk. 56 Felix, Dk. 71 Gradel (Demir Grup Sivasspor)

 

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#Sivasspor#Karagümrük#Süper Lig