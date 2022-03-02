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Demir Grup Sivasspor 1 - 0 VavaCars Fatih Karagümrük (Maç özeti ve goller)

#Ziraat Türkiye Kupası#Sivasspor#Fatih Karagümrük
Demir Grup Sivasspor 1 - 0 VavaCars Fatih Karagümrük (Maç özeti ve goller)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Demir Grup Sivasspor ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Rakibini 1-0 yenen Sivasspor, adını yarı finale yazdırdı.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Rakibini 1-0 mağlup eden Sivasspor, adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

Sivasspor'a turu getiren golü, 69. dakikada Yatabare kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

23. dakikada ceza sahası içerisinde Gredal topu arkadaşı Kayode’ye göndendi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Kayode'nin şutu farklı şekilde dışarı gitti.
24. dakikada Yatabare'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gradel'in şutu kaleyi bulmadı.
28. dakikada Caner’in ceza sahasına ortasında Burak'ın kafa vuruşu üstten auta çıktı.

 

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#Ziraat Türkiye Kupası#Sivasspor#Fatih Karagümrük

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