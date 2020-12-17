Demir Grup Sivasspor 1-0 Giresunspor
Sivasspor, 90+3. dakikada Kayode'nin kaydettiği golle Giresunspor'u 1-0 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Demir Grup Sivasspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi.
Sivasspor, 90+3. dakikada Kayode'nin kaydettiği golle Giresunspor'u 1-0 mağlup etti ve Türkiye Kupası'nda tur atlayan taraf oldu.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Sarper Barış, Orkun Aktaş, Özcan Sultanoğlu
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Barış Yardımcı, Appindangoye, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Fajr, Kerem Atakan Kesgin (Dk. 59 Kayode), Felix (Dk. 59 Hakan Arslan), Ziya Erdal (Dk. 46 Gradel), Ninga (Dk. 72 Erdoğan Yeşilyurt), Kone
Giresunspor: Göktan Cörüt, Kerem Kalafat, Sergen Piçinciol, Fatih Yılmaz, İshak Doğan (Dk. 87 Arda Kılıç), Uzodimma (Dk. 62 Hayrullah Bilazer), Tavares, Muhammed Ertürk, Madinda (Dk. 62 Erol Can Akdağ), Traore, Yasin Ozan
Gol: Dk. 90 2 Kayode (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kart: Dk. 22 Uzodimma (Giresunspor)
İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Barış, Appindangoye, Robin Yalçın, Uğur, Fajr, Atakan, Felix, Ziya, Ninga, Kone.
Giresunspor: Gökhan, Kerem, İshak, Traore, Helder, Sergen, Himmet, Uzodimma, Madinda, Yasin, Fatih.
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