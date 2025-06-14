×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Demir Ege Tıknaz'dan Rio Ave için veda paylaşımı!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Demir Ege Tıknaz#Rio Ave
Demir Ege Tıknazdan Rio Ave için veda paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2025 20:12

Beşiktaş'a geri dönen Demir Ege Tıknaz, sezonu kiralık olarak geçirdiği Rio Ave'ye veda etti.

Haberin Devamı

Sezonu Portekiz ekiplerinden Rio Ave'de geçiren ve sezonun tamamlanmasıyla Beşiktaş'a geri dönen milli futbolcu Demir Ege Tıknaz, ayrılık mesajı paylaştı.

Kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşan Tıknaz, şu sözlerle veda etti;

"Bu kulüpte geçirdiğim her an bana gösterdiğiniz destek ve sevgi için takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve tüm Rio Ave ailesine teşekkür etmek istiyorum. Her zaman yanımda oldunuz ve bu kulübün bir parçası olmaktan gurur duydum.

Hepinize gelecekte başarılar dilerim. Benim için yaptıklarınızı asla unutmayacağım. Rio Ave, her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Demir Ege Tıknaz#Rio Ave

BAKMADAN GEÇME!