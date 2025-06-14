Demir Ege Tıknaz'dan Rio Ave için veda paylaşımı!

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Sezonu Portekiz ekiplerinden Rio Ave'de geçiren ve sezonun tamamlanmasıyla Beşiktaş'a geri dönen milli futbolcu Demir Ege Tıknaz, ayrılık mesajı paylaştı.

Kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşan Tıknaz, şu sözlerle veda etti;

"Bu kulüpte geçirdiğim her an bana gösterdiğiniz destek ve sevgi için takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve tüm Rio Ave ailesine teşekkür etmek istiyorum. Her zaman yanımda oldunuz ve bu kulübün bir parçası olmaktan gurur duydum.

Hepinize gelecekte başarılar dilerim. Benim için yaptıklarınızı asla unutmayacağım. Rio Ave, her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak."