Demir Ege Tıknaz: 'Maçlara kötü başlıyoruz, çözüm bulmalıyız'

Güncelleme Tarihi:

Demir Ege Tıknaz: Maçlara kötü başlıyoruz, çözüm bulmalıyız
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2025 22:53

Beşiktaş'ın oyuncuları Demir Ege Tıknaz ve Rıdvan Yılmaz, Göztepe'ye 3-0 kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Göztepe'ye 3-0 yenilen Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz ve Rıdvan Yılmaz, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

RIDVAN YILMAZ: KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ

Kazanmak için gelmiştik. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Yeterinde mücadele edeceğimiz için kaybettik. Önümüzdeki maçta galip gelip pozitif bir şekilde ilerlemeye çalışacağız.

DEMİR EGE TIKNAZ: BUNA ÇÖZÜM BULMALIYIZ

Gerçekten kötü oynadık. Maçlara genel olarak kötü başlıyoruz. Buna çözüm bulmalıyız. Yeni bir takımız. Yavaş yavaş alışıyoruz ama bunun bahanesi olamaz. Beşiktaş, sahaya kazanmak için çıkar. Çok istediğimiz gibi gitmedi.

Hakemle ilgili şunu söyleyeceğim. Çok fazla oyun durdu. Çok tartışılan pozisyonlar var. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Ceza almak istemiyorum ama benimle ilgili de kırmızı kart pozisyonu var.

