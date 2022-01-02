DeMar DeRozan NBA tarihine geçti! İki gece üst üste...

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NBA'de heyecan gece oynanan 6 maçla devam etti. Chicago Bulls'un Washington Wizards'ı 120-119 mağlup ettiği maçta son saniye üçlüğü atan DeMar DeRozan, NBA tarihine geçti. Önceki gece oynanan Indiana Pacers maçında da son saniye üçlüğüyle takımına galibiyeti getiren DeRozan, NBA tarihinde iki gece üst üste maç kazandıran üçlüğe imza atan ilk basketbolcu oldu.

Curry yıldızlaştı, Warriors kazandı

Golden State Warriors'un Utah Jazz'ı 123-116 yendiği karşılaşmada 36 dakika sahada kalan Stephen Curry, 28 sayı, 9 asist, 6 ribauntla oynadı.

NBA'de gecenin sonuçları şöyle:

Milwaukee Bucks 136-113 New Orleans Pelicans

Washington Wizards 119-120 Chicago Bulls

Detroit Pistons 117-116 San Antonio Spurs

Brooklyn Nets 116-120 Los Angeles Clippers

Houston Rockets 111-124 Denver Nuggets

Utah Jazz 116-123 Golden State Warriors