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Dele Alli geldi, dünya Beşiktaş'ı konuştu

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Dele Alli#Everton
Dele Alli geldi, dünya Beşiktaşı konuştu
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2022 07:00

26 yaşındaki futbolcu için hazırlanan transfer videosu sosyal medyada yüz binlerce beğeni toplarken, 25 milyondan da fazla görüntülendi.

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İngiliz futbolunun en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterilen Dele Alli, önceki gün Beşiktaş’a resmi imzaya atarken bu transfer operasyonu hem dünya basınında hem de sosyal medyada büyük ses getirdi.

Siyah beyazlıların Dele Alli için hazırlanan transfer videosu başta kulübün Twitter ve Instagram hesapları olmak üzere tüm dijital mecralarda yüz binlerce beğeni toplarken, 25 milyondan da fazla görüntülendi.

FIFA'DAN 'HARİKA' YORUM

Dünyaca ünlü medya kuruluşları da Dele Alli’in Kartal oluşunu hem yayınlarında hem de sosyal medya hesaplarında flaş haber olarak takipçileriyle paylaştı. ·

Dünya futbolunun patronu FIFA da bu sezon transfer duyuru videolarının sonunda yer alan ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında SMA hastalığına dikkat çekilen bilgilendirme notunu ön plana çıkararak, “Kulübün platformlarını olumlu bir sosyal amacı desteklemek için kullandığını görmek harika” mesajıyla takipçileriyle paylaştı.

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#Beşiktaş#Dele Alli#Everton

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