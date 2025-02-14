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Dehşetin hakemi Halil Umut Meler!

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#Halil Umut Meler#Şampiyonlar Ligi#İtalya
Dehşetin hakemi Halil Umut Meler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 07:00

İtalyan basını, 90+5'te penaltı çalan Halil Umut Meler'i hedef aldı.

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Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Atalanta, Club Brugge’e 2-1 yenilirken 90+5’te penaltı çalan Halil Umut Meler’e İtalyan basını tepki gösterdi.

Meler’in kararı ile ilgili sert yorumlar yapılırken gazetelerde şu başlıklar atıldı.

LA Gazzetta dello Sport:

“Türkiye’de yumruklar, Arabistan’da tartışma, Brugge’de hayalet penaltı: Dehşetin hakemi Meler. Atalanta’yı saçma bir düdükle cezalandırdı” denildi.

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EUROSPORT İtalya:

“Jan Breydel Stadyumu’nda son 3 dakikada gördüğümüz şeye futbol denemez. Meler’in verdiği gibi bir penaltı asla olmaz Hiçbir kategoride, hiçbir galakside, hiçbir alanda.”

EUROSPORT İtalya’nın haberinde ayrıca “Bu sadece uydurulmuş bir penaltı değil, aynı zamanda rövanş maçı düşünüldüğünde çok önemli bir avantaj” ifadeleri kullanıldı.

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CORRERE dello Sport:

“Uzatma dakikalarına girilirken maç berabere bitecekmiş gibi görünüyordu ancak Hien’in ceza sahası içinde rakibinin boynuna hafifçe dokunması, Meler’in penaltıyı uydurması için yeterli oldu. Türk hakemin bariz hatası, Atalanta’nın olmayan bir penaltıyla maçı kaybetmesine neden oldu.”

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#Halil Umut Meler#Şampiyonlar Ligi#İtalya

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