"Değişmeye niyeti yoksa hemen bugün Pereira'ya teşekkür edin"

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1- Bu sezon olumlu ve olumsuz anlamda sizi en çok şaşırtan takımlar hangileri oldu? Şu an için Süper Lig’de ilk 3’te yer alan Hatayspor ve Alanyaspor, sezon sonuna kadar konumlarını koruyamayı başarabilirler mi?

MEHMET ARSLAN: ONLAR ANADOLU KAPLANLARI

Benzer bir durum hafta sonu İngiltere’de yaşandı. Brighton, 2-0 geriden gelip Liverpool’u 2-2 ile yakaladı. Maçtan sonra Klopp, Brighton Teknik Direktörü için “Kesinlikle İngiltere Milli Takım Teknik Direktörlüğü için yeni adayım” dedi. Ben de Hatay, Konya, Alanya gibi takımlardaki bu sıçramayı genç teknik adamların varlığına ve onların özgür karar alabilme yeteneklerine bağlıyorum. 1- Takımlarının nasıl oynaması gerektiği konusunda net bir fikirleri var, harika bir iş çıkarıyorlar. 2- Yenilikçi, maceracı, cesur ve büyük takım hocalarına göre daha özgürler. 3- Takım ile birlikte koçluk yeteneklerini ve taktiksel becerilerini geliştiriyorlar. Kurdukları takım onların geniş bir oyuncu havuzuna sahip olduklarını ve dolayısıyla ülke dışı futbolu çok yakından izlediklerini gösteriyor. Yıldız transferi yapma ve yıldız yönetimi gibi bir sorunları da yok. Ben kısaca onlara “Anadolu kaplanları” diyorum. Sadece takımları değil, onlar da gelişiyor ve güzelleşiyor.

UĞUR MELEKE: SONUNA KADAR YARIŞTALAR

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Bu sezon Süper Lig’in antrenörler sezonu. Ben özellikle 3 antrenörün oyun anlayışlarıyla fark yarattıklarını ve sezonun sonuna kadar adlarından söz ettireceklerini düşünüyorum: Ömer Erdoğan, yeni kadrosuyla eski oyununu sürdürme başarısı gösterdi. İlhan Palut, kafasında atak sürekliliği olan tek Anadolu takımını yarattı. Farioli de yepyeni bir futbol vaat ediyor. Ben Hatay, Konya ve Karagümrük’ün sonuna kadar yarışta olabileceklerine inanıyorum.

GÜNTEKİN ONAY: EN BÜYÜK SORUN: DEVAMLILIK

Kadroları büyük ölçüde değişime uğrayan Hatayspor ve Alanyaspor beni en çok şaşırtan 2 takım. Konyaspor ise saha içinde planı olan, ne yaptığını bilen bir takım görüntüsünde. Anadolu takımlarının en büyük sorunu: devamlılık. Aynı arzuyu, isteği ve konsantrasyonu her maça yansıtamıyorlar.

2- Beşiktaş derbi galibiyeti sonrası Hatay sınavını geçemedi. Bir gol iptali tartışması var ama Sergen Yalçın da geçen sezonki kadar istekli ve arzulu oynamadıklarını düşündüğünü söyledi. Beşiktaş’taki sorun sizce ne?

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GÜNTEKİN ONAY: EN BÜYÜK SORUN SAKATLIK AMA

Beşiktaş’ta en büyük sorun sakatlık. Ancak onun ötesinde ben sezon planlaması, programı ve hazırlık döneminin iyi yapılmadığını düşünüyorum. Sergen Yalçın da sanki geçen sezonki konsantrasyonundan uzak. Bir diğer problem de Salih, Oğuzhan, Kenan ve Gökhan Töre gibi alternatif oyuncuların düşük performansları.

MEHMET ARSLAN: HAYÂL KIRIKLIĞI

Beklentilerin gerisinde kalan 2 takım var: Beşiktaş ve F.Bahçe. Ama Beşiktaş benim için daha büyük hayâl kırıklığı. Aboubakar gibi bir golcüden yoksun kaldılar. Geçen sezon o eksik takımla yüzde 65 galibiyet yüzdesine ulaşan takım, bu sezon yüzde 54.5 da kalmış. Geçen sezon 40 maçta 8 yenilgi alırken, bu sezon 11 haftada 3 yenilgi almış. Bunu sadece istek ve arzu ile açıklamak mümkün değil. Larin-Aboubakar 34 gole imza atmışlar ve mükemmele yakın bir uyum yakalamışlardı. Larin-Batshuayi (7 gol) ikilisi aynı performansa sahip değil.

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UĞUR MELEKE: ATİBA VE NECİP MAT OLDU

Futbol gelişiyor, değişiyor. Süper Lig’de hemen her hoca, daha önce yenildiği rakibini analiz ediyor, zaaflarını teşhis edip üzerine gidiyor. Ömer Erdoğan da böyle yaptı. Beşiktaş’a karşı önde baskıyla başladı ve birkaç kez hataya zorladı. Birinde de golü buldu. Sergen Yalçın oyun üstünlüğünü pas serileriyle yakalamak istedi ama bence spesifik olarak bazı oyuncularda bu seriler kesiliyor. Umut bunlardan biri. Kenan da öyle. Stoper Necip’i hepimiz takdir ettik ama ön libero Necip’in yeterliliği tartışılır. Ruben-Boudjemaa Atiba-Necip’i mat ettiler cumartesi.

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3- F.Bahçe, Vitor Pereira yönetiminde kötü gidişi durduramadı ve Konya’ya da deplasmanda mağlup oldu. Sarı lacivertliler ne yapmalı? Pereira takımı yeniden toparlayabilir mi?

UĞUR MELEKE: DAHA ESNEK ANLAYIŞ OLMALI

Futbolda en iyi diziliş, elinizdeki oyuncu listesine en uygun diziliştir. En iyi hoca, elindeki kadrodan en iyi verimi alan hocadır. En iyi antrenörlük, futbolcunun içindeki en iyi versiyonu çıkaran antrenörlüktür. ‘Ben kıyamet kopsa-gök yarılsa dahi formasyonuma kutsalmışçasına bağlıyım’ demek, prensipli olmak demek değil. Sabit fikirli olmak demektir. F.Bahçe’nin ileriye gidebilmesi için daha esnek bir oyun anlayışına, sahada 4 yetenekli futbolcuyu bir arada oynatabilecek cesarette bir hocaya ihtiyacı var. Pereira değişip dönüşürse, bu kadrodan çok daha iyi performans alınabilir. Değişip dönüşmeye niyeti yoksa, ben hemen bugün kendisine teşekkür edilmesi gerektiğini düşünüyorum.

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GÜNTEKİN ONAY: OYUNCULAR 3-4-3’E UYMUYOR

F.Bahçe’nin sorunu; oyuncuların mevcut formasyona uymaması. 3-4-3 oynuyorlar ve orta 4’lüdeki Nazım ve Ferdi çizgide görev alırken 105 metrelik koridoru ofansif ve defansif olarak kullanmak durumunda kalırken, merkezde oynayan Gustavo ve partneri çok geniş bir alanı 2 kişiyle kontrol etmek zorunda kalıyor. Dikkat ederseniz biraz pas kalitesi olan tüm takımlar F.Bahçe’yi yendi. Ben dizilişe takılmıyorum. Oyuncuların uygunluğu asıl sorun. Ayrıca bu düzende Mesut, Sosa ve İrfan nerede oynayacak?

MEHMET ARSLAN: SORUN YÖNETİLİŞ ŞEKLİ

Bakın G.Saray’a. Kötüden iyiye doğru yol aldı. Fenerbahçe ise iyiden kötüye. Bu bir kriz ve aşılması mümkün bir kriz. Bir defa Galatasaray’a oranla çok daha iyi bir kadrosu var Fenerbahçe’nin. Kesinlikle Pereira ile yollar ayrılmamalı. Teknik adam değiştirmenin son 3 sezonda hiçbir işe yaramadığını gördük. Sorun takımda değil, takımın yönetiliş biçiminde. Ali Koç futbol takımından mümkün olduğu kadar uzak kalmalı ve onları baskıdan uzak tutmalı. Bu takımın teknik direktörü Pereria, Ali Koç değil. Sınırları belirlenmiş bir Fenerbahçe bu ligin zirve adayı olur.

4- Açık farkla lider Trabzon, Rize’ye karşı geriye düşse de Bakasetas-Nwakaeme girince kazandı. Göztepe ve Rize maçlarında oyununda bir gerileme var mıydı? Beşiktaş maçı için ne düşünüyorsunuz?

UĞUR MELEKE: BAKASETAS-NWAKAEME DÖNDÜ, KENDiNE GELDi

Evet gerçekten de Trabzonspor, son 180 dakikanın 150’sinde mevsim normallerinin biraz gerisine düştü. Göztepe maçında topu paylaştı, skoru bir kontratakla aldı. Rize maçını da son yarım saatteki baskısıyla kopardı. Tabii ki bunda Bakasetas-Nwakaeme ikilisinin çok büyük etkisi var. Bu iki oyuncunun birden sahada olmadığı anlarda akışkanlık düştü, verimlilik azaldı. Ancak gün itibariyle bu ikili döndüğüne göre Trabzon keyifli oyununa dönecektir bence. Beşiktaş’ın oyun anlayışı da göz önüne alınınca sezonun en eğlenceli maçı bekliyor olabilir bizi.

GÜNTEKİN ONAY: AVCI 1 PUANA RAZI OLACAKTIR

Trabzon açık konuşmak gerekirse Göztepe ve Rize maçlarında kazanmaya yetecek bir oyun oynamadı. Ancak Bakasetas ve Nwakaeme gibi gol yükünün 4’de 3’ünü çeken iki yıldızın yokluğunu göz ardı etmek haksızlık olur. Trabzon disiplinli organize ve sabırlı ama çok yavaş futbol oynuyor. Beşiktaş maçında anahtar ilk golde olacak. Trabzon, Beşiktaş’ı mağlup ederse ligde çok erken bir süreçte şampiyonluk için büyük avantaj yakalayacak. Ancak ben Avcı’nın beraberliğe razı olduğunu düşünüyorum.

MEHMET ARSLAN: EN BÜYÜK RAKİPLERİ PANiK!

Son 2 haftadır sıkıntılı bir süreçten geçiyor Trabzon. Ama rakiplerine karşı en büyük avantajları bu sıkıntılı süreci kazanarak geçiyorlar. Bu, özgüvenlerini daha da geliştiriyor. Onların en büyük rakibi de olası bir kayıpta yaşayacakları panik havası olacaktır. Tıpkı F.Bahçe’nin yaşadığı gibi. O süreci ne kadar iyi yönetirlerse zirve için varlıklarını o kadar pekiştirirler.

5- Derbi sonrası içeride Antep’e karşı yara saran G.Saray’ı nasıl buldunuz? Marcao’nun yıldızlaştığını görünce, “8 maç ceza almasa G.Saray daha farklı bir yerde olurdu” diye düşünüyor musunuz?

MEHMET ARSLAN: F.BAHÇE İLE TAM ANLAMIYLA TERS BİR GRAFİK ÇİZİYORLAR

İstekli, arzulu bir Galatasaray vardı sahada. Bakmayın yenilgiye, Beşiktaş maçında da kötü oynamadı G.Saray. F.Bahçe ile tam anlamıyla ters bir grafik çiziyorlar. Sarı lacivertliler ilk haftalarda iyi ama son haftalarda kötü, G.Saray ise son haftalarda daha iyi. Gelişme kaydediyorlar. Bu gelişmeyi sadece Marcao’nun varlığıyla açıklamak haksızlık olur. Sezon başındaki eleştirileri hatırlayın... Bu takımın tam anlamıyla bir ‘kadro mühendisliği faciası’ olduğunu söylüyorduk. Ama haftalar geçtikçe ligde gelişme kaydeden en önemli takım oldular. Marcao değil, Terim yıldızlaşıyor.

UĞUR MELEKE: CEZA ALMASA GALATASARAY’IN BİRKAÇ PUAN FAZLASI OLABiLiRDi

G.Saray’ın iki farklı oyunu var. Berkan-Taylan’ı bir arada kullandıklarında daha tutucu, birini kenarda oturttuklarında daha dominantlar. Antep karşısında da bir fazla yaratıcı oyuncuyla daha dominant bir futbol sergilediler. Tabii ki bu oyunda Nelsson-Marcao ikilisinin verdiği güvenin büyük rolü var. Ikisi de gözüpek stoperler. Marcao’nun bir de sol oyun kurulumunda önemli rolü var. Evet bunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Marcao ceza almasaydı Galatasaray’ın birkaç puan fazlası olabilirdi.

GÜNTEKiN ONAY: YOKLUĞUNDA ALINAN SONUÇLAR ORTADA

G.Saray, orta alan ve savunmadaki 6 genç oyuncusuyla dinamik ve enerjik bir futbol ortaya koydu. Savunmayı kendi kalesine yakın kurduğu zaman Galatasaray, en iyi defans yapan takım konumunda. Bunda da başrol oyuncusu kesinlikle Marcao. Brezilyalı’nın yokluğunda alınan sonuçlar zaten bu durumun belgesi. Galatasaray, top ayağındayken basit top kayıplarını azaltmalı.

6- Takımlarımız kritik Avrupa dönemecinde. Beşiktaş için tamam ya da devam maçı. F.Bahçe şansını sürdürmek için yenilmemeli. G.Saray zirveyi koruma peşinde. Nasıl değerlendiriyorsunuz şanslarını?

GÜNTEKiN ONAY: BEŞiKTAŞ’IN iŞi ARTIK ÇOK ZOR

G.Saray gücü ve kalitesi sınırlı Lokomotiv’i yenerse grup liderliği şansı güçlenir. Fenerbahçe ve Beşiktaş için ise final niteliğinde maçlar. Kabul etmek gerekir ki iç sahada 2’de 0 çeken Beşiktaş’ın işi çok zor. F.Bahçe vasat Antwerp’i yenip mazeretsiz yola devam etmeli.

MEHMET ARSLAN: F.BAHÇE’NiN ŞANSI BEŞiKTAŞ’TAN FAZLA

Ben Beşiktaş’ın gruptan çıkma şansının olduğunu düşünmüyorum. UEFA Avrupa Ligi’ne devam şansı da mucizelere bağlı. Fenerbahçe için de umutlu değilim açıkçası. Ama onların şansı Beşiktaş’a oranla daha fazla. Bir reaksiyon gösterip bu maçı alacaklarını düşünüyorum.

G.Saray ise bana göre gruptan çıktı. Doğrusu mükemmel bir performans gösterdiler.

UĞUR MELEKE: HER BiR TAKIMIMIZ HALEN DEVREDE

Bu sezondan itibaren Kupa 2’de de grup üçüncülüğünün devam etmek anlamına geldiğini unutmamak gerek. Her bir takımımız halen devrede. Ve özellikle bu maçlarda iyi sonuç alırlarsa umutlar bütünüyle tazelenecek. G.Saray zaten harika gidiyor. Ben bu stoper ikilisiyle kolay gol yiyeceklerini sanmıyorum. Beşiktaş o 3 duran top golü olmadan “Sporting’le nasıl baş edebilirim”e kafa yoracak. F.Bahçe, Antwerp’ten daha kaliteli bir takım. Zaten kenarda bir teknik direktörü olsa İstanbul’da da kazanırlardı.