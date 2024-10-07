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Değişikliklerle geriye gitti

#Beşiktaş#Gaziantep Fk#Süper Lig

Beşiktaş dün Gaziantep deplasmanında ilk yarıda yüksek bir kazanma kararlılığı ile oynadı.

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Oyunun ve topun kontrolünü tamamen eline alan siyah beyazlılar ilk yarıda çok net fırsatlar yakaladı. Ancak gol VAR uyarısıyla penaltıdan geldi. Beşiktaş’ın bulduğu alanlarla yakaladığı pozisyonları değerlendirememiş olması dünkü beraberliğin temel sebebi.

İkinci neden ise Giovanni Van Bronckhorst’un oyuncu değişiklikleri ile oyunun kontrolünü Gaziantep’e vermesiydi. Topu ön alanda tutamayan Beşiktaş, son bölümde baskı yedi ve gol adeta “geliyorum” diye haykırdı.

MUSTAFA iÇiN HENÜZ ÇOK ERKEN

Mustafa Hekimoğlu geleceği parlak bir oyuncu. Ancak henüz 17 yaşında ve Ciro İmmobile’nin yerine bitime yarım saat kala girecek bir santrfor seviyesinde değil. Mustafa, skoru 3-0, 4-0’a getirince sahaya sürülmesi gereken bir oyuncu. Giovanni Van Bronckhorst’a birisi Semih Kılıçsoy’un geçen sezon resmi maçlarda 12 gol, 4 asistle oynadığını iletsin.

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Dün Beşiktaş, rahat kazanacağı bir maçı Giovanni Van Bronckhorst’un yanlış kararlarıyla berabere bitirdi. Aynı Trabzonspor deplasmanında olduğu gibi. Trabzon’da bitime 15 dakika kala Ciro İmmobile’yi çıkartıp Mustafa Hekimoğlu’nu oyuna sokmuştu.

Dün Beşiktaş’ın bir diğer ciddi sorunu ise Gabriel Paulista’nın henüz 21. dakikada sakatlanıp oyundan çıkmasıydı.

#Beşiktaş#Gaziantep Fk#Süper Lig
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