Değişen kuralları öğrenmeden maç izlemeyin

IFAB'ın 2020-21 sezonu için 1 Haziran’da açıkladığı kural değişikliklerini tüm Türkiye 3 Haziran’da ilk olarak Hürriyet’ten öğrenmişti. Bugün başlayacak yeni sezon öncesinde önemli noktaları tekrar hatırlatmakta fayda var. Kuralları incelemeyip sahaya çıkan oyuncu ve teknik kadro için en çok yaygara koparmaya müsait değişiklik, golü atan takımın elle oynama kriteri. Geçen sezon, gol öncesinde atak aşamasının herhangi bir anında ele temas olduğunda gol iptal ediliyordu. Bu sezon bu kural yumuşatıldı. El temasının hemen sonrasında gol atılırsa iptal edilecek, aksi durumda gol geçerli sayılacak. Bir başka önemli değişiklik kartlarda. Oyuncuların en çok kart beklediği pozisyonlardan biri de atağa çıkarken veya atak hızla sürerken yapılan fauller. İşte bu noktada da yine kuralları iyi takip etmeyenler, gereksiz itirazları yüzünden kendileri kart görecek. Çünkü umut vadeden atağı kesilen takım, rakip oyuncu daha kart görmeden faulü hızlı kullanıp oyunu başlatırsa, oyun durduktan sonra artık rakibe kart gösterilmeyecek.

1- ELLE OYNAMA

Yeni kurala göre elle oynama ihlallerini belirlemek amacıyla sınır, koltuk altı bölgesinin alt hizası olarak kabul ediliyor.Eğer oyuncu top kendisinin veya takım arkadaşının eline/koluna kazara bile olsa temas ettikten hemen sonra gol atarsa veya penaltı yaratırsa gol ya da penaltı iptal edilir. Topun eline temasının ‘hemen sonrasında’ değil de, bir dizi pas veya birkaç pozisyon sonrasında gol gerçekleşirse gol kararı verilir.

2- SERİ PENALTILAR

KazananIn penaltı vuruşlarıyla belirleneceği maçlarda, 120 dakikalık süreçteki sarı kartlar penaltı noktasından yapılan vuruşlara taşınmaz. Takımlar 5’er penaltı seremonisine ‘hiç kart görmemiş gibi’ başlar. Eğer bir kaleci ihlalde bulunursa ve bunun sonucunda vuruş tekrarlanırsa, kaleci ilk ihlali için uyarılır ve sonraki ihlallerde sarı kart görür.

3- OFSAYT

Ofsayt pozisyonunda bulunan bir oyuncu topu bilerek oynayan (elle kasıtlı oynama da dahil) bir rakip oyuncudan alırsa bulunduğu pozisyondan avantaj elde etmiş olarak değerlendirilmez, oyun devam eder. Ofsaytla cezalandırılmaz.

4- KALECİNİN KURAL DIŞI 2. KEZ TOPLA OYNAMASI

Oyunun tekrar başlaması sonrasında, top başka bir oyuncuya temas etmeden önce, kaleci 2. kez topla oynarsa (el/kol veya el/kol kullanmadan) ve bu ihlal umut vaat eden bir atağı durduruyorsa veya rakibin golünü veya bariz bir gol şansını engelliyorsa, kaleci pozisyona göre sarı ya da kırmızı kart cezası alacaktır.

5- KARTLAR

Umut vadeden atağı faulle kesilen takım, oyunu hızlı başlatırsa, faulü yapan oyuncu sarı karttan kurtulacak, sadece uyarılacak. fayda var. Kuralları incelemeyip sahaya çıkan oyuncu ve teknik kadro için en çok yaygara koparmaya müsait değişiklik, golü atan takımın elle oynama kriteri. Geçen sezon, gol öncesinde atak aşamasının herhangi bir anında ele temas olduğunda gol iptal ediliyordu. Bu sezon bu kural yumuşatıldı. El temasının hemen sonrasında gol atılırsa iptal edilecek, aksi durumda gol geçerli sayılacak. Bir başka önemli değişiklik kartlarda. Oyuncuların en çok kart beklediği pozisyonlardan biri de atağa çıkarken veya atak hızla sürerken yapılan fauller. İşte bu noktada da yine kuralları iyi takip etmeyenler, gereksiz itirazları yüzünden kendileri kart görecek. Çünkü umut vadeden atağı kesilen takım, rakip oyuncu daha kart görmeden faulü hızlı kullanıp oyunu başlatırsa, oyun durduktan sonra artık rakibe kart gösterilmeyecek.

6- AVANTAJ

Hakem, sarı ya da kırmızı kart vermek için oyunu durdurması gereken bir ihlal için avantaj oynatırsa, top oyun dışı olduğu ilk anda disiplin cezası (kart) verir. Ancak, eğer ihlal rakip takımın bariz bir gol şansının engellenmesiyse, oyuncuya sportmenliğe aykırı hareketten dolayı ihtar verilir, eğer ihlal umut vadeden bir atağa müdahale etmek veya durdurmak şeklindeyse, oyuncuya ihtar verilmez, sadece uyarılır.

7- HAKEM ATIŞI

Hakem atışlarında 4 metrelik mesafeye açılmayan oyunculara sarı kart gösterilecek

8- PENALTI

kaleci, penaltı esnasında bir ihlal yaptıysa ve vuruşu kurtardıysa penaltı tekrar edilecek. Ancak ihlal yaptığı halde, top kaleciye dokunmadan direkten dönerse ya da auta giderse tekrar edilmeyecek. Kaleci penaltıyı tekrar ettirecek bir ihlal yaptığında daha önceden sarı kart görüyordu. Yeni sezonda ise sadece uyarılacak, ihlali yinelerse sarı kart görecek. Penaltıda hem vuruşu yapan oyuncu hem de kaleci aynı anda ihlal yaparsa, gol olup olmamasından bağımsız olarak kalecinin takımı lehine endirekt serbest vuruş verilecek ve penaltı vuruşunu yapan oyuncu sarı kart görecek.

9- VAR DEĞİŞİKLİKLERİ

Nihai karar yetkisi hakemde olmak kaydıyla, VAR artık hakeme karar tavsiyesinde bulunabilecek.

10- OYUNU TEKRAR BAŞLATMA NOKTASI

PenaltIlarda veya serbest vuruşlarda hakem, oyuncunun sadece zemine temas eden ayağını baz alacaktır (ofsayt dışında). Oyuncunun vücudunun başka bölümleri baz alınmayacaktır.

TUTMA İHLALİ

Tutma ihlali sadece, bir oyuncunun rakibinin vücuduna veya ekipmanına yaptığı temas, rakibinin hareketini engellediğinde meydana gelir.