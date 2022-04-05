'Değer Beşiktaş' ekibi Denetim Kurulu’na aday oldu

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Deneyimli ekip adına Suat Anıl güvenilir, adil ve bilgi odaklı bir denetim mekanizması kurmak üzere göreve talip olduklarını bildirdi.

Her biri alanında tecrübe sahibi adayların arasında Suat Anıl’ın yanı sıra Avukat/ Spor Hukukçusu Zümrüt Yezdani Kedik, Yeminli Mali Müşavir - Bağımsız Denetçi Fahri Hikmet Köker, Mali Müşavir - Bağımsız Denetçi - Emekli Vergi Müfettişi Ömer Lütfi Özenç, CFO - Mali İşler Direktörü Murat Engin Aydoğan ve Mali İşler ve Finans Direktörü - Mali Müşavir - Bağımsız Denetçi Sinan Bağlan yer alıyor.

Denetim Kurulu Başkan Adayı Suat Anıl, açıklamasında “Bilgi ve tecrübemizi, tutkumuz Beşiktaşımıza en iyi şekilde aktarmak için aday olduk. Beşiktaş’ın değerlerinden ilham alarak çıktığımız bu yolda, Beşiktaşımıza Değer diyoruz. Ve ekliyoruz, biz Beşiktaşlılar sadece özümüzden yani Beşiktaş’tan güç alırız. Camiamız ve değerlerine tutku ve sadakatle bağlıyız. İşte bu duygularla en iyi bildiğimiz işi kulübümüz için yaparak, Beşiktaş’a güç katmaya talibiz. Sorumluluğu Beşiktaş’a, genel kurul üyelerine ve taraftara karşı olan, Beşiktaş’ın değerlerini ilkelerinin ilk sırasına yerleştiren bir denetim kurulu için adayız” dedi.