Defnespor Visa Kızlar Sahada Futbol Okulu antrenörü Gülen Akar: "Kadın ligleri maddiyat konusunda her zaman sıkıntılıydı"

Türkiye’de pandemi kuralları genel olarak ne durumda?

Orta seviyedeyiz. Pandemi sürecinde maçların oynatılması elbette söz konusu değildi. Liglerin oynatılması için her maç öncesi testler yapılması, ortamın dezenfekte edilmesi ve pandemi şartlarına uygun olmasının sağlanması gerekiyor.

Kadınlar liglerinin başlatılması durumunda, Covid protokollerinin uygulanmasının önünde maddi veya lojistik herhangi bir engel bulunuyor mu?

Elbette bulunuyor. En başta en büyük engelimiz maddiyat.

Türkiye Futbol Federasyonu´nun sitesinde Kadınlar Ligi ile ilgili son haber 21 Ekim 2020 tarihinden kalma. O tarihten bu yana geçen dört aylık sürede neler yaşandı?

Futbolcular takımlarıyla birlikte bu süreci çok zorlanarak geçiriyor. Gerek antrenman eksikliği, gerek takım birlik ve bütünlüğünün sağlanamaması ve motivasyon duygusunun giderek azalması... Çok büyük sorun ve sıkıntı teşkil edecek durumdayız maalesef.

Kadınlar liglerinin amatör lig statüsüne sahip olmaları, kadınlar liglerinin oynatılmamasındaki temel neden. Kadınlar futbolu Türkiye’de neden profesyonel lig statüsüne sahip değil? Kadınlar liglerinin profesyonel statüye geçmesinin önünde hangi engeller var?

Gereken değerin verilmemesi, sosyal medyada yeterince duyurulmaması, verilen desteğin minimum seviyede dahi olmaması... Kadın futboluna saygı kavramı ülkemizde maalesef ki yok. Bununla birlikte hem ilgisizlik hem de destek olarak maddi yardım bulunmaması en büyük engellerden sayılabilir.

Türkiye dışında Avrupa´da erkek liglerinin oynatılmasına karşın kadın liglerinin oynatılmadığı pek fazla örnek yok. Bu durumu nasıl yaşıyorsunuz?

Kadın liglerinin veya amatör liglerin başlatılmaması tamamen gereken özenin gösterilmemesinden kaynaklanıyor.

Kadın futbolcular liglerinin başlamamasından fiziksel ve zihinsel olarak nasıl etkilendiler? Spor yapmaya devam etmek için hangi olanaklara sahipler?

Kadın futbolcular bu süreçte fiziksel ve zihinsel olarak çok etkilendiler. İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı futbola ilk defa bu kadar uzun bir ara verildi. Zihinsel olarak motive olmak ve oyuncuları motive etmek için çok fazla emek sarf etmemiz gerekecek. Fiziksel olarak ise spor yapamamaktan dolayı kondisyon eksikliğimiz var. Zaman aralığı çok fazla olduğu için toparlanma sürecimiz haliyle biraz zaman alacak. Spor yapma olanaklarımız az ve yetersiz. Her futbolcu kendi çabasıyla kişisel olarak çalışmalarını yapıyor.

Kadın futbolcular ve kadın futbol sektöründe çalışanlar, maddi açıdan nasıl etkilendiler? Futbol liglerinin oynatılmadığı bu süre içinde yaşamlarını devam ettirecek maddi bir destek aldılar mı?

Kadın ligleri genel olarak maddiyat konusunda her zaman sıkıntılıydı. Bu zaman zarfı doğal olarak şartları daha da geriye çekti. Her birey tamamen kendi imkanlarıyla başının çaresine bakmak zorunda kaldı. Çoğu sporcu ve antrenörün herhangi bir maddi destek alıp almadığı da belirsiz.

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