Defne Kurt: 'Beş madalya beklemiyordum!'

Singapur'dan İstanbul Havalimanı'na gelen ay-yıldızlı kafileyi Türkiye Yüzme Federasyonu yetkililerinin yanı sıra aileleri çiçeklerle karşıladı.

Toplam 10 madalya ile 73 ülke arasında 12. sırada yer alan ay-yıldızlı ekibin antrenörlerinden Renin Gemicioğlu Oyeniyi, çok gururlu olduğunu belirterek, "Defne için anormal mutluluk yaşıyorum. Çok büyük hayalimiz vardı, o hayalimizi gerçekleştirdik. Bu kadar olacağını ben bile tahmin edemiyordum ama bence bu başlangıç. Çok daha iyilerine imza atacağını düşünüyorum. Arkamızda büyük destek olan federasyon başkanımıza, büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Seneye Avrupa Şampiyonası var ama hedef olimpiyatlar. Defne 2 aylık antrenmanla başladı, hedefi çok büyük. Hep arkasındayım. Başarılı olacağını biliyordum. Çok daha iyi olacağına inanıyorum." diye konuştu.

50 metre ve 100 metre serbest stil, 100 metre kelebek, 100 metre sırtüstü ve 200 metre bireysel karışıkta altın madalya elde ederek Türk spor tarihinde bir ilki başaran milli para yüzücü Defne Kurt, yarım kalan işini bitirdiğini kaydederek, "2015'te Singapur'da Dünya Gençler Şampiyonasına katılmıştım. Oradan madalyayla dönemedim. Bu sene Dünya Şampiyonası oldu. 10 sene sonra yarım kalan bir işim olduğunu düşündüm. Beş madalya beklemiyordum ama ilk altınımı aldıktan sonra dördünü daha istedim ve geleceğini hissettim." ifadelerini kullandı.

Şampiyonayı bronz madalyayla noktalayan Umut Ünlü de Defne'nin başarısıyla gurur duyduğunu söyleyerek, "Gerçekten çok mutluyum. Benim de ikinci dünya şampiyonam. İlk madalyamı burada aldım. Üçüncü oldum, çok mutluyuz. Defne'nin 5 altın madalya alması bizi çok gururlandırdı. Ben olimpiyatlarda iki madalya almıştım şimdi defne beş madalya aldı. İnşallah 2028'de ikimiz de çok madalya alarak daha iyi başarılar elde etmek istiyoruz. Çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.