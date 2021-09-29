Decline Bench Press Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Decline Bench Press Hareketi Hangi Kasları Ve Nereyi Çalıştırır?

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Decline bench press, vücutta yer alan gelişim geriliklerinin önüne geçer. Alt göğüste yer alan yağlanma durumlarının da ortadan kalkmasına fayda sağlayan bir gövde hareketi olarak bilinir.



Decline Bench Press Nedir?



Decline bench press, ters eğimli olan bir sehpa üzerinde barbell'i göğüs hizasına gelecek şekilde ve yere dik olacak şekilde hareketi sağlanarak yapılan bir alt göğüs egzersizi olarak tanımlanabilir. Göğüs kası ne kadar tek bir parça olarak tanınsa da çalışma açısından bakıldığı zaman iç ve dış, alt ve üst gibi pek çok yeri bölgesel olarak geliştirmeye yarar.



Alt göğüs bölgesinde gelişim geriliği yer alıyorsa decline press egzersizleri yapmak fayda sağlayacaktır. Buna benzer olarak alt göğüste jinekomasti ya da yağlanma gibi sağlık problemi bulunuyorsa çoğu zaman düşük ağırlık tercih edilir. Yağlanmayı zaman içerisinde kırar ve bununla beraber kilonun verilmesine uygun olacak şekilde beslenme oluşturulması gerekir. Kardiyo ile de bu sağlık sorunlarından kurtulmak mümkün olan bir durumdur.



Decline Bench Press Ne İşe Yarar?



Egzersiz hareketleri vücudun hareket halinde olması açısından büyük önem taşıyan faaliyetler olarak bilinir. Bu sebepten dolayı egzersiz türlerinin etki ettiği yerler de çalıştırdığı yerler de vücut içerisinde farklılık gösterir. Decline bench press hareketi bir alt göğüs hareketi olmasından ötürü gövdeyi çalıştırır ve gövdenin toparlanmasına katkıda bulunur.



Decline Bench Press Nasıl Yapılır?



Bu harekete başlamadan önce sehpaya doğru 20 ila 40 derece arasında aşağı doğru bir eğim vermek gerekir. Bacaklar ayaklığa takılır ve vücut sabitlenir. Bar tutulurken ellerin arasındaki mesafe güzel ayarlanmalıdır, ön kol ie dik açı oluşturulması gerekir. Nefes alıp verme sırasında barbell'i 1,5 saniye kadar yukarı itmek gerekir. Tepeye ulaşıldığında ise dirsek kilitlenmemesi gerekir. Yük eklemde olursa sakatlanma meydana gelebilir. Tepeye ulaşıldığı zaman beklenilir ve nefes alındıktan sonra 2 saniye kadar barbell göğsün alt tarafında doğru indirilir. Alt göğüs çevresine değmesine 1 cm mesafe kadar kalınca bekleme yapılmadan itilmesi gerekir.



Decline Bench Press Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?



Decline bench press hareketinin çalıştırdığı kaslar triceps brachii, pectoralis major, anterior deltoid, pectoralis major (upper) adı verilen kaslar olarak bilinir. Pectorals göğüs kasları olarak bilinir. Triceps ise arka kol kasları olarak bilinir. Bu hareketin ilk etki ettiği kaslar birincil olarak çalışmaktadır. Bu kaslar göğüs kasları adı verilen pectoral olarak bilinir.



Decline Bench Press Yapılmadan Önce Nelere Dikkat Edilmelidir?



Ağırlığı birden dirseklere vermemek bu hareketi yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli durumlardan biri olarak bilinir. Bunun nedeni dirseklere ağırlık verildiği zaman incinme, büzülme ya da kırılma gibi sağlık sorunları meydana gelebilir. Bunun yanı sıra egzersize başlamadan önce ısınma hareketlerini yapmak da önemli bir durumdur.



Decline Bench Press Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?



Chest dips adı verilen hareket decline bench press hareketine alternatif olan en uygun hareket olarak bilinir. Bu hareket de pectoralis major kaslarını çalıştırmaktadır. İkisi farklı hareketler olsa da etki ettiği noktalar bir noktada birleşmektedir.



Decline Bench Press Faydaları Var mıdır?



Alt göğüste yer alan fazla kilo ya da yağları ortadan kaldırmaya fayda sağlayan bir egzersizdir. Bu sebepten dolayı hayat kalitesini artırmada, daha hızlı hareket etmede ve günlük hayatta daha çabuk işler yapmada fayda sağlayan bir egzersiz olarak bilinir.