Deandre Yedlin kimdir nereli kaç yaşında? Adı Galatasaray ile anılıyor!

Deandre Yedlin, transfer gündeminde yer alması dolayısıyla kariyeri merak edilen oyuncular arasında yer almaya başladı. ABD ve İngiltere Futbol Ligi içerisinde boy gösteren Deandre Yedlin, performansı ile dikkat çekiyor. İşte, Deandre Yedlin hakkında merak edilen bazı detaylar

DEANDRE YEDLİN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

9 Temmuz 1993 tarihinde ABD'nin Seattle şehrinde dünyaya geldi. Aslen Letonyalıdır.

DEANDRE YEDLİN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Deandre Yedlin, Emerald City (2004-2006), Northwest Nationals (2006-2008), Crossfire Premier (2008-2010), Seattle Sounders (2010-2011) formaları ile profesyonel kariyeri öncesinde mücadele etmiştir.

Profesyonel olarak Sounders FC Academy, Akron Zips (University of Akron), Sounders FC, Tottenham Hotspur, Sunderland, Newcastle United takımlarında forma giydi.

DEANDRE YEDLİN HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Sağ bek mevkisinde oynayan Deandre Yedlin, ihtiyaç halinde ise orta sahanın sağında görev alabiliyor.

DEANDRE YEDLİN HANGİ AYAK VE BOYU KAÇ?

Sağ ayağına hakim olan Deandre Yedlin, 1,73 boyundadır.