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EURO2020
AA
Haber Giriş: 15.06.2021 - 16:09 | Son Güncelleme:

Dean Henderson, İngiltere'nin EURO 2020 kadrosundan çıkartıldı

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Dean Henderson, İngiltere'nin EURO 2020 kadrosundan çıkartıldı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele eden İngiltere Milli Takımı'nda sakatlanan kaleci Dean Henderson'ın yerine Aaron Ramsdale kadroya dahil edildi.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, kalça bölgesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle antrenmanlarda yer alamayan Manchester Unitedlı Henderson'ın kadrodan çıkartıldığı belirtildi.

Aday kadroda yer alan Sheffield Unitedlı kaleci Ramsdale ise kadroya çağrıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde bir süre karantinaya alınacak 23 yaşındaki file bekçisi, forma verilmesi halinde ilk kez milli takımında görev alacak.

Dean Henderson, İngilterenin EURO 2020 kadrosundan çıkartıldı

D Grubu'na Hırvatistan'ı 1-0 yenerek başlayan İngiltere, ikinci maçında 18 Haziran Cuma günü İskoçya ile karşılaşacak.

Dean Henderson, İngilterenin EURO 2020 kadrosundan çıkartıldı

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