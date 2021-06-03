MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriDead By Daylight’a Resident Evil eklenti paketi geliyor
GerieSpor Dead By Daylight’a Resident Evil eklenti paketi geliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
eSpor
Haber Giriş: 03.06.2021 - 00:27 | Son Güncelleme:

Dead By Daylight’a Resident Evil eklenti paketi geliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dead By Daylight’a Resident Evil eklenti paketi geliyor

Dead By Daylight’a Resident Evil eklenti paketi, DLC, geliyor.

Dead By Daylight, günümüzde çok oyunculu korku oyunlarının önde gelen isimlerinden. Oyun, beşinci yılında 36 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurarak bunu bir Resident Evil corssover’ıyla kutlayacağını duyurdu.

Duyuru, Nemesis’in de yer aldığı ve Resident Evil 3’ten ‘tyrant’ların yer aldığı bir CGI fragmanla yapıldı. Resident Evil 3 / Dead by Daylight DLC’si ise 15 Haziran’da oyuncularla buluşuyor. DLC ile birlikte oyunun ana düşmanı olarak Nemesis boy gösterirken Leon S. Kennedy ve Jill Valentine da oyunda hayatta kalmaya çalışan karakterler olacak. Oyunda Raccoon City Police Department’ın yeniden canlandırılacağı bir harita da yaratılacak.Harita ve Leon Resident Evil 2’den gelirken Nemesis ve Jill’in tasarımı Resident Evil 3’ten geliyor. Nemesis, Dead by Deadline evreninde kendine zombi yandaşlar edinmiş olarak korku salacak.

DLC, oyuncularla 15 Haziran’da buluşacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi