Dead By Daylight’a Resident Evil eklenti paketi geliyor

Dead By Daylight, günümüzde çok oyunculu korku oyunlarının önde gelen isimlerinden. Oyun, beşinci yılında 36 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurarak bunu bir Resident Evil corssover’ıyla kutlayacağını duyurdu.

Duyuru, Nemesis’in de yer aldığı ve Resident Evil 3’ten ‘tyrant’ların yer aldığı bir CGI fragmanla yapıldı. Resident Evil 3 / Dead by Daylight DLC’si ise 15 Haziran’da oyuncularla buluşuyor. DLC ile birlikte oyunun ana düşmanı olarak Nemesis boy gösterirken Leon S. Kennedy ve Jill Valentine da oyunda hayatta kalmaya çalışan karakterler olacak. Oyunda Raccoon City Police Department’ın yeniden canlandırılacağı bir harita da yaratılacak.Harita ve Leon Resident Evil 2’den gelirken Nemesis ve Jill’in tasarımı Resident Evil 3’ten geliyor. Nemesis, Dead by Deadline evreninde kendine zombi yandaşlar edinmiş olarak korku salacak.

DLC, oyuncularla 15 Haziran’da buluşacak.