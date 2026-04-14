De Laurentiis'ten Osimhen itirafı: 'Çok büyük hata yaptım!'

Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2026 19:22

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen hakkında eski kulübü Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis, çarpıcı bir transfer itirafı geldi. Başkan Laurentiis, Nijeryalı futbolcuya PSG'nin teklif yaptığını açıkladı.

İtalya Serie A kulüplerinden Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis, Galatasaraylı Victor Osimhen'in transfer sürecine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

OSIMHEN İTİRAFI

De Laurentiis, PSG'nin Victor Osimhen ve Kvicha Kvaratskhelia için 200 milyon euroluk bir teklifte bulunduğunu itiraf etti.

Napoli başkanı Laurentiis, "Conte ile çalışmaya başladığımızda, PSG ve diğer kulüplerden Victor Osimhen ve Kvara'yı birlikte satmamız için 200 milyon avroluk bir teklif aldık. Conte, "Osimhen'i satabilirsiniz, ama lütfen Kvara'yı satmayın" dedi. Bu büyük bir hataydı çünkü sonrasında babası ve menajeriyle ciddi sorunlar yaşadım. 28 yaşın altındaki herhangi bir oyuncu, üç yıllık sözleşmeden sonra neredeyse hiçbir şey ödemeden ayrılabilir. Ve bu oyuncu ve menajeri Napoli'den ayrılmaya kesinlikle kararlı oldukları için, onu satmanın en iyisi olduğuna karar verdim." ifadelerini kullandı.

FUTBOL SİSTEMİNİ ELEŞTİRDİ

Futbolun mevcut formatını eleştiren başkan De Laurentiis "modası geçmiş" olduğunu söyleyen De Laurentiis, bunun yerine süreli ceza sisteminin getirilmesini önerdi. Buna göre sarı kartlık fauller için 5 dakika, kırmızı kartlık ihlaller için ise 20 dakika oyun dışı kalma cezası uygulanmalı." dedi.

Ofsayt kuralı ve hakem müdahaleleri konusunda da fikirlerini belirten Laurentiis, Oyunun daha akıcı olması için küçük faullerde oyunun daha az kesilmesini ve teknik direktörlere daha fazla esneklik tanınmasını savundu.

SERIE A'DA TAKIM SAYISI AZALTILSIN

İtalya ligi için de reform isteyen Napoli Başkanı, Serie A'nın 20 takımdan 16 takıma düşürülmesi gerektiğini söyledi.

